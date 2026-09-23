Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki Gazze mesajını böyle gördü
Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki Gazze mesajını böyle gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Gazze'ye yönelik mesajları dünya basınında geniş yankı buldu. İsrail delegasyonunun salonu terk ettiği konuşma, birçok medya kuruluşunun gündeminde yer aldı. Al Jazeera, Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarını ve İsrail delegasyonunun salonu terk etmesini haberleştirdi. Yayına konuşan eski BM yetkilisi Salman Shaikh, bölgedeki durumun vahametine işaret ederek 'Erdoğan kesinlikle haklı' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 11:58
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 11:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'na hitap eden Başkan Erdoğan, konuşmasının önemli bir bölümünü Gazze'ye ayırdı. İsrail'in saldırılarını sert sözlerle eleştiren Erdoğan, Gazze'yi "dünyanın en büyük çocuk kabristanı" ve "çağımızın en insanlık dışı ve en utanç verici temerküz kampı" olarak nitelendirdi. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine ve Kudüs'te kutsal mekânlara erişim sorununa da dikkat çekti.
Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail delegasyonu salonu terk etti; Filistin temsilcileri ise Erdoğan'ı alkışladı.
AL JAZEERA: ERDOĞAN KESİNLİKLE HAKLI
Al Jazeera, Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarını ve İsrail delegasyonunun salonu terk etmesini haberleştirdi. Yayına konuşan eski BM yetkilisi Salman Shaikh, bölgedeki durumun vahametine işaret ederek "Erdoğan kesinlikle haklı" dedi.
Shaikh, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananların normalleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'yi de "vazgeçilmez bir bölgesel ve uluslararası aktör" olarak tanımladı.
THE NATIONAL HERALD: GAZZE MESAJI ÖNE ÇIKTI
ABD merkezli The National Herald, Erdoğan'ın Gazze'yi "dünyanın en büyük çocuk mezarlığı" olarak nitelendirmesine yer verdi. Gazete, Erdoğan'ın konuşmasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkların iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğini söylediğini de aktardı.
İsrail merkezli Yedioth Ahronot, Erdoğan'ın Gazze'de yaşanan insanlık dramına yönelik eleştirilerini ve Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkelere yaptığı çağrıyı öne çıkardı. Yayın, Erdoğan konuşmaya başladığında İsrail delegasyonunun salonu terk ettiğini bildirdi.
ŞARKUL AVSAT: YENİDEN İNŞA ÇAĞRISI
Suudi Arabistan merkezli Şarkul Avsat, Erdoğan'ın Gazze'nin yeniden inşasına gecikmeden başlanması ve İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılması çağrısına odaklandı. Gazete, Erdoğan'ın başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti'ne desteğini yinelediğini aktardı.
YUNAN BASININDA KIBRIS VE AVRUPA GÜVENLİĞİ
Yunanistan'da yayımlanan Topontiki, Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması çağrısına ve Avrupa güvenliğine ilişkin sözlerine yer verdi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesini isterken, Türkiye'nin dışında bırakıldığı bir Avrupa güvenlik mimarisinin daha güçlü olamayacağını söyledi.
Bir diğer Yunan gazetesi Proto Thema ise Erdoğan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de diyalog mesajını, bölge ülkelerinin katılımıyla bir Doğu Akdeniz Konferansı düzenlenmesi önerisini ve KKTC'nin tanınması çağrısını öne çıkardı. Her iki yayın da Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi'nde reform talebine yer verdi.
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Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki Gazze mesajını böyle gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Gazze'ye yönelik mesajları dünya basınında geniş yankı buldu. İsrail delegasyonunun salonu terk ettiği konuşma, birçok medya kuruluşunun gündeminde yer aldı. Al Jazeera, Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarını ve İsrail delegasyonunun salonu terk etmesini haberleştirdi. Yayına konuşan eski BM yetkilisi Salman Shaikh, bölgedeki durumun vahametine işaret ederek 'Erdoğan kesinlikle haklı' dedi.
New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'na hitap eden Başkan Erdoğan, konuşmasının önemli bir bölümünü Gazze'ye ayırdı. İsrail'in saldırılarını sert sözlerle eleştiren Erdoğan, Gazze'yi "dünyanın en büyük çocuk kabristanı" ve "çağımızın en insanlık dışı ve en utanç verici temerküz kampı" olarak nitelendirdi. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine ve Kudüs'te kutsal mekânlara erişim sorununa da dikkat çekti.
Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail delegasyonu salonu terk etti; Filistin temsilcileri ise Erdoğan'ı alkışladı.
AL JAZEERA: ERDOĞAN KESİNLİKLE HAKLI
Al Jazeera, Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarını ve İsrail delegasyonunun salonu terk etmesini haberleştirdi. Yayına konuşan eski BM yetkilisi Salman Shaikh, bölgedeki durumun vahametine işaret ederek "Erdoğan kesinlikle haklı" dedi.
Shaikh, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananların normalleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'yi de "vazgeçilmez bir bölgesel ve uluslararası aktör" olarak tanımladı.
THE NATIONAL HERALD: GAZZE MESAJI ÖNE ÇIKTI
ABD merkezli The National Herald, Erdoğan'ın Gazze'yi "dünyanın en büyük çocuk mezarlığı" olarak nitelendirmesine yer verdi. Gazete, Erdoğan'ın konuşmasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkların iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğini söylediğini de aktardı.
YEDIOTH AHRONOT: İSRAİL DELEGASYONU SALONDAN AYRILDI
İsrail merkezli Yedioth Ahronot, Erdoğan'ın Gazze'de yaşanan insanlık dramına yönelik eleştirilerini ve Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkelere yaptığı çağrıyı öne çıkardı. Yayın, Erdoğan konuşmaya başladığında İsrail delegasyonunun salonu terk ettiğini bildirdi.
ŞARKUL AVSAT: YENİDEN İNŞA ÇAĞRISI
Suudi Arabistan merkezli Şarkul Avsat, Erdoğan'ın Gazze'nin yeniden inşasına gecikmeden başlanması ve İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılması çağrısına odaklandı. Gazete, Erdoğan'ın başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti'ne desteğini yinelediğini aktardı.
YUNAN BASININDA KIBRIS VE AVRUPA GÜVENLİĞİ
Yunanistan'da yayımlanan Topontiki, Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması çağrısına ve Avrupa güvenliğine ilişkin sözlerine yer verdi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesini isterken, Türkiye'nin dışında bırakıldığı bir Avrupa güvenlik mimarisinin daha güçlü olamayacağını söyledi.
Bir diğer Yunan gazetesi Proto Thema ise Erdoğan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de diyalog mesajını, bölge ülkelerinin katılımıyla bir Doğu Akdeniz Konferansı düzenlenmesi önerisini ve KKTC'nin tanınması çağrısını öne çıkardı. Her iki yayın da Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi'nde reform talebine yer verdi.
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