Çin'in Chongqing şehrinde yola düşen kaya parçaları nedeniyle başlatılan tahliye çalışmaları sırasında meydana gelen heyelanda evler ve dükkanlar yıkıldı; enkaz altından 10 kişi kurtarılırken bin 100'den fazla kişi güvenli yerlere sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 12:30
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 12:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çin'in güneybatısındaki Chongqing şehrinin Pengshui ilçesinde heyelan faciası yaşandı.
Yerel saatle 08.00 civarında bir kişi, yola kaya parçalarının düştüğünü fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer 60'tan fazla sakinin tahliye edilmesine karar verirken, tahliye sırasında heyelan meydana geldi.
Kaya parçalarının düşmesi sonucu bazı binalar yıkıldı, toprak altında kalanlar olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kaya parçaları düşmesi sonucu etraftakilerin yoğun toz bulutu sırasında kaçıştığı görüldü.
Bölgeye çok sayıda itfaye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz altından 10 kişi kurtarılırken, afet bölgesinin yakınında yaşayan bin 100'den fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Arama-kurtarma çalışmasının devam ettiği aktarıldı.
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Çin'de dev kayalar yerleşim yerine çöktü:
Çin'in Chongqing şehrinde yola düşen kaya parçaları nedeniyle başlatılan tahliye çalışmaları sırasında meydana gelen heyelanda evler ve dükkanlar yıkıldı; enkaz altından 10 kişi kurtarılırken bin 100'den fazla kişi güvenli yerlere sevk edildi.
Çin'in güneybatısındaki Chongqing şehrinin Pengshui ilçesinde heyelan faciası yaşandı.
Yerel saatle 08.00 civarında bir kişi, yola kaya parçalarının düştüğünü fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer 60'tan fazla sakinin tahliye edilmesine karar verirken, tahliye sırasında heyelan meydana geldi.
Kaya parçalarının düşmesi sonucu bazı binalar yıkıldı, toprak altında kalanlar olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kaya parçaları düşmesi sonucu etraftakilerin yoğun toz bulutu sırasında kaçıştığı görüldü.
Bölgeye çok sayıda itfaye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz altından 10 kişi kurtarılırken, afet bölgesinin yakınında yaşayan bin 100'den fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Arama-kurtarma çalışmasının devam ettiği aktarıldı.
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