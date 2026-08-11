BM’den Gazze çağrısı! 1,3 milyon kişi suya erişemiyor
BM’den Gazze çağrısı! 1,3 milyon kişi suya erişemiyor
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de 1,3 milyondan fazla kişinin kişi başına günlük 6 litreden az suya erişebildiğini açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen günlük basın toplantısında, bu miktarın kişi başına günlük 15 litrelik acil durum standardının çok altında olduğunu belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 22:47
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 22:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Haq, İsrail’in bölgeye yönelik kısıtlamalarına ilişkin açıklamasında, Gazze nüfusunun yarısından fazlasının yeterli miktarda suya ulaşamadığını bildirdi. Haq, “Gazze’deki nüfusun 1,3 milyondan fazlası, yani nüfusun yarısından fazlası, kişi başı günde 6 litreden az suya sahip. Bu da 15 litrelik acil durum standardının çok altında.” ifadelerini kullandı.
Gazze’de evlerde kullanılabilecek sınırlı miktardaki suyun tankerlerle taşınması gerektiğini belirten Haq, sanitasyon ve hijyen koşullarına ilişkin verileri de paylaştı. Bölgede yaklaşık 900 bin kişinin çevrede biriken çöplere maruz kaldığını kaydetti.
Batı Şeria’da sağlık hizmetlerine 37 saldırı kaydedildi
Haq, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin şiddetinin devam ettiğini bildirdi. Nablus vilayetinde pazar günü bir yerleşimci grubun, aralarında çocukların bulunduğu çok sayıda Filistinli aileyi acil sağlık hizmetleri dahil temel hizmetlerden izole edecek bir kontrol noktası oluşturduğunu aktardı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine de değinen Haq, temmuz ayında Batı Şeria’da sağlık hizmetlerine yönelik 37 saldırının kayıtlara geçtiğini söyledi. Haq, bu rakamın yılın başında 10 seviyesinde bulunan aylık ortalamanın önemli ölçüde üzerinde olduğunu ifade etti.
BM iki devletli çözüm vurgusunu yineledi
Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Haq, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme yönelik BM tutumunu yineledi. Haq, “İsrailliler ve Filistinlilerin birbirleriyle barış içinde yaşamanın bir yolunu bulmaktan başka seçenekleri yok.” dedi.
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BM’den Gazze çağrısı! 1,3 milyon kişi suya erişemiyor
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de 1,3 milyondan fazla kişinin kişi başına günlük 6 litreden az suya erişebildiğini açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen günlük basın toplantısında, bu miktarın kişi başına günlük 15 litrelik acil durum standardının çok altında olduğunu belirtti.
Haq, İsrail’in bölgeye yönelik kısıtlamalarına ilişkin açıklamasında, Gazze nüfusunun yarısından fazlasının yeterli miktarda suya ulaşamadığını bildirdi. Haq, “Gazze’deki nüfusun 1,3 milyondan fazlası, yani nüfusun yarısından fazlası, kişi başı günde 6 litreden az suya sahip. Bu da 15 litrelik acil durum standardının çok altında.” ifadelerini kullandı.
Gazze’de evlerde kullanılabilecek sınırlı miktardaki suyun tankerlerle taşınması gerektiğini belirten Haq, sanitasyon ve hijyen koşullarına ilişkin verileri de paylaştı. Bölgede yaklaşık 900 bin kişinin çevrede biriken çöplere maruz kaldığını kaydetti.
Batı Şeria’da sağlık hizmetlerine 37 saldırı kaydedildi
Haq, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin şiddetinin devam ettiğini bildirdi. Nablus vilayetinde pazar günü bir yerleşimci grubun, aralarında çocukların bulunduğu çok sayıda Filistinli aileyi acil sağlık hizmetleri dahil temel hizmetlerden izole edecek bir kontrol noktası oluşturduğunu aktardı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine de değinen Haq, temmuz ayında Batı Şeria’da sağlık hizmetlerine yönelik 37 saldırının kayıtlara geçtiğini söyledi. Haq, bu rakamın yılın başında 10 seviyesinde bulunan aylık ortalamanın önemli ölçüde üzerinde olduğunu ifade etti.
BM iki devletli çözüm vurgusunu yineledi
Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Haq, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme yönelik BM tutumunu yineledi. Haq, “İsrailliler ve Filistinlilerin birbirleriyle barış içinde yaşamanın bir yolunu bulmaktan başka seçenekleri yok.” dedi.
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