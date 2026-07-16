Azerbaycan'dan Ermenistan'a barış mesajı: Şartını açıkladı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a barış mesajı: Şartını açıkladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Bakü ile Erivan arasında kalıcı barış anlaşmasının sağlanabilmesi için Ermenistan Anayasası'nda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:08
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 14:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen 4. Şuşa Global Medya Forumu kapsamında Reuters haber ajansına röportaj verdi. Hacıyev, açıklamalarında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve iki ülke arasındaki mevcut ilişkilere değindi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında artık fiili olarak gerçek bir barış ortamının bulunduğunu belirten Hacıyev, "İki ülke, onlarca yıl süren çatışmaların ardından ticari ilişkileri yeniden kurmaya başladı" dedi.
İki ülkenin barış yolunda kaydettiği ilerlemeye, artan doğrudan temaslara ve ikili ticaretlerine değinen Hacıyev, "Gerçek bir barış ortamında yaşıyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan için barış sadece kağıda yazılmış ya da bir bildiride yer alan bir unsur değil, aynı zamanda bir gerçektir. Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri sevkiyatı yapılıyor" şeklinde konuştu. Ermenistan anayasanın değiştirilmesini istediklerini bir kez daha dile getiren Hacıyev, "Ancak biz yine de Ermenistan anayasası konusundaki tutumumuzu değiştirmeyeceğiz. Anayasal değişikliklerin şekli Ermenistan'ın iç meselesidir, Azerbaycan için önemli olan, ülkemize yönelik toprak iddiası olarak değerlendirdiğimiz hükümlerin, ister yeni bir anayasanın kabulüyle ister başka bir hukuki mekanizmayla resmen ortadan kaldırılmasıdır. Bu konu çözüldüğünde nihai barış anlaşmasının imzalanmasının önünde hiçbir engel kalmayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Azerbaycan'dan Ermenistan'a barış mesajı: Şartını açıkladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Bakü ile Erivan arasında kalıcı barış anlaşmasının sağlanabilmesi için Ermenistan Anayasası'nda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen 4. Şuşa Global Medya Forumu kapsamında Reuters haber ajansına röportaj verdi. Hacıyev, açıklamalarında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve iki ülke arasındaki mevcut ilişkilere değindi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında artık fiili olarak gerçek bir barış ortamının bulunduğunu belirten Hacıyev, "İki ülke, onlarca yıl süren çatışmaların ardından ticari ilişkileri yeniden kurmaya başladı" dedi.
"ERMENİSTAN ANAYASASI KONUSUNDAKİ TUTUMUMUZU DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ"
İki ülkenin barış yolunda kaydettiği ilerlemeye, artan doğrudan temaslara ve ikili ticaretlerine değinen Hacıyev, "Gerçek bir barış ortamında yaşıyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan için barış sadece kağıda yazılmış ya da bir bildiride yer alan bir unsur değil, aynı zamanda bir gerçektir. Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri sevkiyatı yapılıyor" şeklinde konuştu. Ermenistan anayasanın değiştirilmesini istediklerini bir kez daha dile getiren Hacıyev, "Ancak biz yine de Ermenistan anayasası konusundaki tutumumuzu değiştirmeyeceğiz. Anayasal değişikliklerin şekli Ermenistan'ın iç meselesidir, Azerbaycan için önemli olan, ülkemize yönelik toprak iddiası olarak değerlendirdiğimiz hükümlerin, ister yeni bir anayasanın kabulüyle ister başka bir hukuki mekanizmayla resmen ortadan kaldırılmasıdır. Bu konu çözüldüğünde nihai barış anlaşmasının imzalanmasının önünde hiçbir engel kalmayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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