Aliyev'den Filistin devletine destek mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı kabul etti. Görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ne verdiği destek bir kez daha vurgulanırken, iki ülke arasındaki iş birliği başlıkları da ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 18:59
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 19:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı kabul etti. Görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ne verdiği destek bir kez daha vurgulanırken, iki ülke arasındaki iş birliği başlıkları da ele alındı. Tarafların değerlendirmelerinin önümüzdeki dönemde ikili ilişkilerde izlenecek adımlara zemin oluşturması bekleniyor.
Azerbaycan Filistin politikasını yineledi
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre Aliyev, Mustafa'nın ziyaretinin iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
Aliyev, Azerbaycan'ın Filistin konusundaki tutumunun değişmediğini ifade ederek, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediklerini söyledi.
Mustafa'dan Azerbaycan'a teşekkür
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ise Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelmekten onur duyduğunu belirterek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın selamlarını iletti. Aliyev de teşekkür ederek selamlarının Abbas'a iletilmesini istedi.
Filistin'de zorlu koşulların sürdüğünü belirten Mustafa, dost ülkelerin desteğinin önemine işaret etti. Azerbaycan'ın insani yardımları ile Filistin'de bir ortaokul inşasına yönelik girişimi dolayısıyla Aliyev'e teşekkür eden Mustafa, sağlanan katkılardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
İkili ilişkilerde iş birliği başlıkları ele alındı
Görüşmede Ramallah'ta Azerbaycan Temsilcilik Ofisi'nin açılması ve Filistin'in Azerbaycan'daki büyükelçiliğinin giderlerinin Azerbaycan tarafından karşılanmasının, iki ülke ilişkilerinin ulaştığı seviyeyi yansıttığı belirtildi.
Taraflar ayrıca Azerbaycan'ın 2013 yılında düzenlenen "İslam Mali Güvenlik Ağı'nın Kurulmasına İlişkin Konferans" ile "Kudüs Kentinin Geliştirilmesine Yönelik Sektör Planının Finansmanına İlişkin Donör Ülkeler Konferansı" sonrasında Filistin'e 5 milyon dolar mali yardım sağladığını hatırlattı.
Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Filistin'e destek vermeyi sürdürdüğü de görüşmede vurgulandı.
Eğitim ve ticaret gündemdeydi
Görüşmede, "Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu" kapsamında 23, toplamda ise 37 Filistinli öğrencinin Azerbaycan'da eğitim görmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Mustafa, eğitim alanındaki destekler için de Azerbaycan yönetimine teşekkür etti.
Taraflar ayrıca Filistin'in bazı tarım ürünlerinin Azerbaycan'a tercihli koşullarla ihracatı konusunu değerlendirdi ve karşılıklı ilgi alanına giren diğer başlıklarda görüş alışverişinde bulundu.
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Aliyev'den Filistin devletine destek mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı kabul etti. Görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ne verdiği destek bir kez daha vurgulanırken, iki ülke arasındaki iş birliği başlıkları da ele alındı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı kabul etti. Görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ne verdiği destek bir kez daha vurgulanırken, iki ülke arasındaki iş birliği başlıkları da ele alındı. Tarafların değerlendirmelerinin önümüzdeki dönemde ikili ilişkilerde izlenecek adımlara zemin oluşturması bekleniyor.
Azerbaycan Filistin politikasını yineledi
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre Aliyev, Mustafa'nın ziyaretinin iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
Aliyev, Azerbaycan'ın Filistin konusundaki tutumunun değişmediğini ifade ederek, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediklerini söyledi.
Mustafa'dan Azerbaycan'a teşekkür
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ise Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelmekten onur duyduğunu belirterek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın selamlarını iletti. Aliyev de teşekkür ederek selamlarının Abbas'a iletilmesini istedi.
Filistin'de zorlu koşulların sürdüğünü belirten Mustafa, dost ülkelerin desteğinin önemine işaret etti. Azerbaycan'ın insani yardımları ile Filistin'de bir ortaokul inşasına yönelik girişimi dolayısıyla Aliyev'e teşekkür eden Mustafa, sağlanan katkılardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
İkili ilişkilerde iş birliği başlıkları ele alındı
Görüşmede Ramallah'ta Azerbaycan Temsilcilik Ofisi'nin açılması ve Filistin'in Azerbaycan'daki büyükelçiliğinin giderlerinin Azerbaycan tarafından karşılanmasının, iki ülke ilişkilerinin ulaştığı seviyeyi yansıttığı belirtildi.
Taraflar ayrıca Azerbaycan'ın 2013 yılında düzenlenen "İslam Mali Güvenlik Ağı'nın Kurulmasına İlişkin Konferans" ile "Kudüs Kentinin Geliştirilmesine Yönelik Sektör Planının Finansmanına İlişkin Donör Ülkeler Konferansı" sonrasında Filistin'e 5 milyon dolar mali yardım sağladığını hatırlattı.
Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Filistin'e destek vermeyi sürdürdüğü de görüşmede vurgulandı.
Eğitim ve ticaret gündemdeydi
Görüşmede, "Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu" kapsamında 23, toplamda ise 37 Filistinli öğrencinin Azerbaycan'da eğitim görmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Mustafa, eğitim alanındaki destekler için de Azerbaycan yönetimine teşekkür etti.
Taraflar ayrıca Filistin'in bazı tarım ürünlerinin Azerbaycan'a tercihli koşullarla ihracatı konusunu değerlendirdi ve karşılıklı ilgi alanına giren diğer başlıklarda görüş alışverişinde bulundu.
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