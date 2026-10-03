ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Her zaman Erdoğan’ı mutlu edecek şeyler yapacağım." dedi.
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 08:59
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 09:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Alabama'ya gitmek üzere Marine One'a binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı, "Avrupa'nın elinde bol miktarda dizel var, dünyaya büyük bir katkı sağlayacaklar, biz de öyle. İhracat yasağı uygulamayacağız." diye konuştu.
ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda daha önce verdiği sözü kendisine hatırlatılan Başkan Trump, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.
Yaptırımların kaldırılması ve Türk savunma ürünlerinin ABD’ye satılmasının önünü açacak karar konusunda olumlu konuşan Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim." ifadelerini kullandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Her zaman Erdoğan’ı mutlu edecek şeyler yapacağım." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Alabama'ya gitmek üzere Marine One'a binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı, "Avrupa'nın elinde bol miktarda dizel var, dünyaya büyük bir katkı sağlayacaklar, biz de öyle. İhracat yasağı uygulamayacağız." diye konuştu.
ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda daha önce verdiği sözü kendisine hatırlatılan Başkan Trump, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.
Yaptırımların kaldırılması ve Türk savunma ürünlerinin ABD’ye satılmasının önünü açacak karar konusunda olumlu konuşan Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim." ifadelerini kullandı.
Çok Okunanlar