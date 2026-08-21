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Sahilde 3 cansız beden bulundu! Yürek yakan gerçek ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde bulunan 3 cesedin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybeden kişilerin kardeş olduğu ortaya çıktı. Öte yandan kayıp kız kardeşin sağ bulunduğu öğrenildi.

Haber Giriş Tarihi: 21.08.2026 08:58
Haber Güncellenme Tarihi: 21.08.2026 08:59
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Sahilde 3 cansız beden bulundu! Yürek yakan gerçek ortaya çıktı

Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kişinin kimlik tespiti için çalışmalar tamamlandı.

Cesetlerin G.S. (24), M.A.S. (17) ve B.S. (15) adlı 2'si kız 3 kardeşe ait olduğu tespit edildi.

Öte yandan kayıp kız kardeş B.S'nin arama çalışmaları sonucu sağ bulunduğu öğrenildi.

- OLAY

Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde dün, hareketsiz halde duran bedenleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

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