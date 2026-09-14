Zirvedeki yerini aldı! Galatasaray evinde hata yapmadı
Zirvedeki yerini aldı! Galatasaray evinde hata yapmadı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 10:03
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 10:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
G.Saray 18 sene sonra Kocaelispor'u yendi.
Sarı-Kırmızılılar, ilk 5 haftada toplam 123 şut çekti.
Kocaelispor kalecisi Serhat 8 kurtarış yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, seyir açısından hayli zevkli geçti. Daha baskılı olan taraf, beklendiği gibi Galatasaray oldu. Aslan'ın açıklarını kollayan Kocaelispor ise hızlı geçişlerle tehlikeli oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın, 13. dakikada Deniz Gül ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarıda Cim-Bom 2, Körfez ekibi ise 1 kez direğe takıldı. İkinci yarı, ilk 45'teki tempoyu arattı. İyice geriye yaslanan Yeşil-Siyahlılar 65. dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla buluşamadı. G.Saray'da Rafael Leao ve Deniz'in uyumu iyi olsa da skora yansımadı. Aslan'ın beklediği gol 71'de kaptan Abdülkerim'den geldi. Tecrübeli savunma oyuncusu, ceza sahası dışından çektiği sert şut ile kaleci Serhat'ı avlamayı başardı. Geriye düşen Kocaeli, son 10 dakikada hareketlense de pek tehlikeli olamadı. Galatasaray haftaya deplasmanda oynayacağı Trabzonspor derbisi öncesinde olası puan kaybını, Abdülkerim Bardakcı ile önledi.
GÜZEL BİR REAKSİYON VERDİK
Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, "Bugün maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Maçın tamamen hakimi bizdik. Bugün Patron, ben, Apo, Eren çok iyi mücadele ettik. Sallai de çok iyiydi, asker bir oyuncu. Gol yememeye çalışıyoruz. Bunu başardığımız için mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nden sonra aslında reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Çünkü büyük takımlar öyle mağlubiyetlerden sonra reaksiyon verir. Biz de güzel bir reaksiyon verdik. Bu 3 puan taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.
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Zirvedeki yerini aldı! Galatasaray evinde hata yapmadı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...
G.Saray 18 sene sonra Kocaelispor'u yendi.
Sarı-Kırmızılılar, ilk 5 haftada toplam 123 şut çekti.
Kocaelispor kalecisi Serhat 8 kurtarış yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, seyir açısından hayli zevkli geçti. Daha baskılı olan taraf, beklendiği gibi Galatasaray oldu. Aslan'ın açıklarını kollayan Kocaelispor ise hızlı geçişlerle tehlikeli oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın, 13. dakikada Deniz Gül ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarıda Cim-Bom 2, Körfez ekibi ise 1 kez direğe takıldı. İkinci yarı, ilk 45'teki tempoyu arattı. İyice geriye yaslanan Yeşil-Siyahlılar 65. dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla buluşamadı. G.Saray'da Rafael Leao ve Deniz'in uyumu iyi olsa da skora yansımadı. Aslan'ın beklediği gol 71'de kaptan Abdülkerim'den geldi. Tecrübeli savunma oyuncusu, ceza sahası dışından çektiği sert şut ile kaleci Serhat'ı avlamayı başardı. Geriye düşen Kocaeli, son 10 dakikada hareketlense de pek tehlikeli olamadı. Galatasaray haftaya deplasmanda oynayacağı Trabzonspor derbisi öncesinde olası puan kaybını, Abdülkerim Bardakcı ile önledi.
GÜZEL BİR REAKSİYON VERDİK
Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, "Bugün maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Maçın tamamen hakimi bizdik. Bugün Patron, ben, Apo, Eren çok iyi mücadele ettik. Sallai de çok iyiydi, asker bir oyuncu. Gol yememeye çalışıyoruz. Bunu başardığımız için mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nden sonra aslında reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Çünkü büyük takımlar öyle mağlubiyetlerden sonra reaksiyon verir. Biz de güzel bir reaksiyon verdik. Bu 3 puan taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.
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