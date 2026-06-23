Zeynep Sönmez'den Eastbourne'da dikkat çeken galibiyet
Zeynep Sönmez'den Eastbourne'da dikkat çeken galibiyet
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İngiltere'nin Eastbourne kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki Eastbourne Açık Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi. Dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan Zeynep, ilk tur mücadelesinde Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 4-6, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup etti. Turnuvadaki performansının sonraki turda nasıl şekilleneceği ise yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 23.06.2026 22:57
Haber Güncellenme Tarihi: 23.06.2026 22:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tek kadınlar kategorisinde mücadele eden 24 yaşındaki milli sporcu, dünya sıralamasının 86. sırasında bulunan Harriet Dart karşısında ilk seti 4-6 kaybetti. Karşılaşmanın devamında oyun üstünlüğünü ele geçiren Zeynep, ikinci seti 6-2 kazanarak maça denge getirdi.
Karar setinde çekişmeli geçen mücadelede rakibine üstünlük kuran milli tenisçi, seti 7-5 alarak korttan galibiyetle ayrıldı. Böylece Zeynep Sönmez, organizasyonda adını ikinci tura yazdırdı.
Sıradaki rakip Sara Bejlek
Elemelerden geçerek ana tabloya yükselen Zeynep Sönmez, ikinci turda Çek tenisçi Sara Bejlek ile karşılaşacak. WTA 250 kategorisindeki turnuvada mücadele eden milli sporcu, bir üst tur için korta çıkacak.
Eastbourne Açık Turnuvası, Wimbledon öncesinde tenisçilerin hazırlık sürecinde önemli organizasyonlar arasında yer alıyor.
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Zeynep Sönmez'den Eastbourne'da dikkat çeken galibiyet
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İngiltere'nin Eastbourne kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki Eastbourne Açık Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi. Dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan Zeynep, ilk tur mücadelesinde Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 4-6, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup etti. Turnuvadaki performansının sonraki turda nasıl şekilleneceği ise yakından takip edilecek.
Tek kadınlar kategorisinde mücadele eden 24 yaşındaki milli sporcu, dünya sıralamasının 86. sırasında bulunan Harriet Dart karşısında ilk seti 4-6 kaybetti. Karşılaşmanın devamında oyun üstünlüğünü ele geçiren Zeynep, ikinci seti 6-2 kazanarak maça denge getirdi.
Karar setinde çekişmeli geçen mücadelede rakibine üstünlük kuran milli tenisçi, seti 7-5 alarak korttan galibiyetle ayrıldı. Böylece Zeynep Sönmez, organizasyonda adını ikinci tura yazdırdı.
Sıradaki rakip Sara Bejlek
Elemelerden geçerek ana tabloya yükselen Zeynep Sönmez, ikinci turda Çek tenisçi Sara Bejlek ile karşılaşacak. WTA 250 kategorisindeki turnuvada mücadele eden milli sporcu, bir üst tur için korta çıkacak.
Eastbourne Açık Turnuvası, Wimbledon öncesinde tenisçilerin hazırlık sürecinde önemli organizasyonlar arasında yer alıyor.
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