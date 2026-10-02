Uluslar Ligi’nde kritik maç... Belçika Türkiye karşısında
Uluslar Ligi’nde kritik maç... Belçika Türkiye karşısında
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki üçüncü maçında Belçika’ya konuk oluyor. Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu’nda oynanan mücadelede Belçika, Kevin De Bruyne’nin 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk iki maçından puan çıkaramayan Türkiye, Belçika deplasmanında gruptaki ilk puanlarını almak için mücadele ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 22:10
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 22:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Karşılaşma saat 21.45’te başladı. Ev sahibi Belçika, mücadelenin 10. dakikasında De Bruyne ile öne geçti.
Ceza yayı üzerinde Lukebakio ile verkaça giren De Bruyne, Abdülkerim Bardakcı’yı geçerek ceza sahasına girdi. Belçikalı futbolcunun yerden vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.
Türkiye, 16. dakikada Arda Güler ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından şutunu çeken Arda’nın vuruşunda kaleci Lammens topu kontrol etti.
Türkiye’nin ilk 11’i
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Belçika karşısında Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz’a ilk 11’de görev verdi.
Belçika ise Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Tielemans, Vanaken, De Bruyne, Lukebakio, Godts ve De Ketelaere ile sahaya çıktı.
Türkiye ilk iki maçından puan çıkaramadı
A Milli Takım, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ilk iki karşılaşmasını kaybetti.
Türkiye, ilk maçında Kocaeli’de Fransa’ya 1-0, ikinci karşılaşmasında ise Bursa’da İtalya’ya 4-1 mağlup oldu.
Belçika ise ilk karşılaşmasında deplasmanda İtalya’yı 2-0 yenerken, ikinci maçında sahasında Fransa’ya 1-0 kaybetti.
Belçika ile 12. karşılaşma
Türkiye ile Belçika, bu maçla birlikte 12. kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında daha önce oynanan 11 maçın 3’ünü Türkiye, 3’ünü Belçika kazanırken 5 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.
A Milli Takım söz konusu maçlarda 17 gol kaydederken Belçika 18 gol attı.
İki takım arasındaki son karşılaşma 3 Haziran 2011’de Brüksel’de oynandı. 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki mücadele 1-1 sona erdi.
A Milli Takım 657. maçına çıktı
Belçika karşılaşması, A Milli Futbol Takımı’nın tarihindeki 657. müsabaka oldu.
Türkiye, geride kalan 656 karşılaşmada 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 245 yenilgi yaşadı. Milliler bu maçlarda 907 gol atarken kalesinde 937 gol gördü.
Belçika-Türkiye karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetiyor. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayımlanıyor.
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Uluslar Ligi’nde kritik maç... Belçika Türkiye karşısında
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki üçüncü maçında Belçika’ya konuk oluyor. Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu’nda oynanan mücadelede Belçika, Kevin De Bruyne’nin 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk iki maçından puan çıkaramayan Türkiye, Belçika deplasmanında gruptaki ilk puanlarını almak için mücadele ediyor.
Karşılaşma saat 21.45’te başladı. Ev sahibi Belçika, mücadelenin 10. dakikasında De Bruyne ile öne geçti.
Ceza yayı üzerinde Lukebakio ile verkaça giren De Bruyne, Abdülkerim Bardakcı’yı geçerek ceza sahasına girdi. Belçikalı futbolcunun yerden vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.
Türkiye, 16. dakikada Arda Güler ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından şutunu çeken Arda’nın vuruşunda kaleci Lammens topu kontrol etti.
Türkiye’nin ilk 11’i
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Belçika karşısında Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz’a ilk 11’de görev verdi.
Belçika ise Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Tielemans, Vanaken, De Bruyne, Lukebakio, Godts ve De Ketelaere ile sahaya çıktı.
Türkiye ilk iki maçından puan çıkaramadı
A Milli Takım, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ilk iki karşılaşmasını kaybetti.
Türkiye, ilk maçında Kocaeli’de Fransa’ya 1-0, ikinci karşılaşmasında ise Bursa’da İtalya’ya 4-1 mağlup oldu.
Belçika ise ilk karşılaşmasında deplasmanda İtalya’yı 2-0 yenerken, ikinci maçında sahasında Fransa’ya 1-0 kaybetti.
Belçika ile 12. karşılaşma
Türkiye ile Belçika, bu maçla birlikte 12. kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında daha önce oynanan 11 maçın 3’ünü Türkiye, 3’ünü Belçika kazanırken 5 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.
A Milli Takım söz konusu maçlarda 17 gol kaydederken Belçika 18 gol attı.
İki takım arasındaki son karşılaşma 3 Haziran 2011’de Brüksel’de oynandı. 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki mücadele 1-1 sona erdi.
A Milli Takım 657. maçına çıktı
Belçika karşılaşması, A Milli Futbol Takımı’nın tarihindeki 657. müsabaka oldu.
Türkiye, geride kalan 656 karşılaşmada 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 245 yenilgi yaşadı. Milliler bu maçlarda 907 gol atarken kalesinde 937 gol gördü.
Belçika-Türkiye karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetiyor. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayımlanıyor.
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