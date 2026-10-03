Serdal Adalı açtı ağzını yumdu gözünü! ''Ne durumda olduklarını görüyoruz''
Serdal Adalı açtı ağzını yumdu gözünü! ''Ne durumda olduklarını görüyoruz''
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor. Süper Lig'deki Alanyaspor ve Amed SF maçlarında yaşanan hakem hatalarına bir kez daha tepki gösteren Adalı, 'Verdikleri kararlarla lider olmamıza engel olanların şu an nerede ve ne durumda olduklarını görüyoruz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 11:45
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 11:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Haliç Kongre Merkezi'nde kulübün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor.
İşte Adalı'nın konuşmasından öne çıkanlar:
"HAKEM HATALARI LİDERLİĞİMİZİ BUGÜN İÇİN GECİKTİRDİ"
"Bugün karşınızda ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanyaspor ve Amed SF maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi bugün için geciktirdi. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını hep beraber görüyoruz."
"BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLACAĞINA İNANIYORUZ"
"Hakem hataları nedeniyle karşınıza lider olarak çıkamadık. "Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin" serzenişlerini camiadan çok duyduk. Geldiğimizden beri MHK'yi işaret eden bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik. Kendisi olduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini söyledik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın bir bedeli nihayet oldu. Bu gelişmeler sonrası yeni bir dönem olacak. Yeni dönem Türk futboluna hayırlı olsun. Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahada hak edenin kazanmasını istiyoruz. Adalet olduğunda, Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanıyoruz."
"BEŞİKTAŞ'IN GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİNİN İŞARETİDİR"
"Sokakta şampiyonluk umudunu görüyorum. Beşiktaş formalı çocukları görüyorum... Tribünde kenetlenmeyi görüyorum. Dünyaya nam salan Beşiktaş tribünlerini yeniden görüyorum. Bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin işaretidir."
"BEŞİKTAŞ ARTIK TÜRKİYE'DE OLMAYAN BİR VİZYON İLE YÖNETİLECEK"
"Kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra üzerine para vererek "Yeter ki git" diyeceğimiz oyunumuz kalmadı. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunlarına sahip... Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Doğru zamanlarda, doğru oyuncu satışları yaparak kendi gelirini yaratan bir takım olacağız. Beşiktaş artık Türkiye'de olmayan bir vizyon ile yönetilecek. Beşiktaş ülke tarihinde rekor kırarak, 17 oyuncusunu milli takımlara göndererek bir kulüp oldu.
BASKETBOL
"Basketbolda eksiklerimiz var. En kısa sürede transferleri tamamlayacağız. Beşiktaş'ımıza yakışan isim sponsorunu da açıklayacağız."
"1,5 YILDA 466 MİLYON € ÖDEDİK! "
"Yani her gün 1 Milyon € ödeme yaptık! Her gün 55 Milyon TL ödediğinizi düşünün... 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Çok şükür bu yükün üstesinden geldik. Şikayet etmek için anlatmıyorum. Nereden nereye geldiğimiz doğru anlaşılsın istiyorum."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Serdal Adalı açtı ağzını yumdu gözünü! ''Ne durumda olduklarını görüyoruz''
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor. Süper Lig'deki Alanyaspor ve Amed SF maçlarında yaşanan hakem hatalarına bir kez daha tepki gösteren Adalı, 'Verdikleri kararlarla lider olmamıza engel olanların şu an nerede ve ne durumda olduklarını görüyoruz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Haliç Kongre Merkezi'nde kulübün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor.
İşte Adalı'nın konuşmasından öne çıkanlar:
"HAKEM HATALARI LİDERLİĞİMİZİ BUGÜN İÇİN GECİKTİRDİ"
"Bugün karşınızda ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanyaspor ve Amed SF maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi bugün için geciktirdi. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını hep beraber görüyoruz."
"BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLACAĞINA İNANIYORUZ"
"Hakem hataları nedeniyle karşınıza lider olarak çıkamadık. "Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin" serzenişlerini camiadan çok duyduk. Geldiğimizden beri MHK'yi işaret eden bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik. Kendisi olduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini söyledik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın bir bedeli nihayet oldu. Bu gelişmeler sonrası yeni bir dönem olacak. Yeni dönem Türk futboluna hayırlı olsun. Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahada hak edenin kazanmasını istiyoruz. Adalet olduğunda, Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanıyoruz."
"BEŞİKTAŞ'IN GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİNİN İŞARETİDİR"
"Sokakta şampiyonluk umudunu görüyorum. Beşiktaş formalı çocukları görüyorum... Tribünde kenetlenmeyi görüyorum. Dünyaya nam salan Beşiktaş tribünlerini yeniden görüyorum. Bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin işaretidir."
"BEŞİKTAŞ ARTIK TÜRKİYE'DE OLMAYAN BİR VİZYON İLE YÖNETİLECEK"
"Kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra üzerine para vererek "Yeter ki git" diyeceğimiz oyunumuz kalmadı. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunlarına sahip... Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Doğru zamanlarda, doğru oyuncu satışları yaparak kendi gelirini yaratan bir takım olacağız. Beşiktaş artık Türkiye'de olmayan bir vizyon ile yönetilecek. Beşiktaş ülke tarihinde rekor kırarak, 17 oyuncusunu milli takımlara göndererek bir kulüp oldu.
BASKETBOL
"Basketbolda eksiklerimiz var. En kısa sürede transferleri tamamlayacağız. Beşiktaş'ımıza yakışan isim sponsorunu da açıklayacağız."
"1,5 YILDA 466 MİLYON € ÖDEDİK! "
"Yani her gün 1 Milyon € ödeme yaptık! Her gün 55 Milyon TL ödediğinizi düşünün... 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Çok şükür bu yükün üstesinden geldik. Şikayet etmek için anlatmıyorum. Nereden nereye geldiğimiz doğru anlaşılsın istiyorum."
Çok Okunanlar