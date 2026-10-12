Montella dönemi bitti! A Milli Takım'da sürpriz isim
Montella dönemi bitti! A Milli Takım'da sürpriz isim
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın görevden ayrıldığı yönündeki haberlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni teknik direktör arayışına başladığı öne sürüldü. Federasyonun yerli teknik direktör seçeneğine ağırlık verdiği belirtilirken, adaylar arasında Abdullah Avcı, Arda Turan ve Fatih Tekke'nin isimleri gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 20:36
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 20:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
NTV'de yer alan habere göre TFF, yeni teknik direktör arayışında ilk olarak Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ı değerlendirdi. Ancak Ukrayna kulübünün, teknik direktörünün görevinden ayrılmasına sıcak bakmadığı ileri sürüldü.
Federasyonun, Arda Turan'ın hem Shakhtar Donetsk'i hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceği bir formül üzerinde durduğu ancak kulübün bu seçeneği de kabul etmediği belirtildi.
Arda Turan'ın milli takım teknik direktörlüğünü reddettiği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.
Abdullah Avcı ismi öne çıktı
Arda Turan seçeneğinde yaşandığı öne sürülen gelişmelerin ardından TFF'nin aday listesinde Abdullah Avcı'nın ön plana çıktığı iddia edildi. Federasyonun yerli teknik direktör tercihine yönelmesi durumunda Avcı'nın güçlü adaylardan biri olduğu belirtildi.
2011-2013 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Abdullah Avcı'nın yeniden göreve gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Deneyimli teknik adamın, teknik ekibiyle çalışmalarını sürdürdüğü ve Süper Lig'deki futbolcuları yakından takip ettiği ifade edildi.
Avcı'nın resmî teklif alması halinde milli takım teknik direktörlüğünü kabul edebileceği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı.
Fatih Tekke ve Didier Deschamps da gündemde
TFF'nin teknik direktör adaylarının Abdullah Avcı ve Arda Turan ile sınırlı olmadığı öne sürüldü. Fatih Tekke ile Fransız teknik direktör Didier Deschamps'ın da değerlendirilen isimler arasında bulunduğu iddia edildi.
Federasyonun teknik yapılanmada farklı bir modele geçebileceği de gündeme geldi. Daha önce uygulanan futbol direktörlüğü sisteminin yeniden hayata geçirilmesi ve bu görev için Şenol Güneş'in değerlendirilmesi ihtimaller arasında gösterildi.
Yeni teknik direktör için kasım ayı öne çıkıyor
A Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki karşılaşmalarını kasım ayında oynayacak olması nedeniyle teknik direktör konusundaki belirsizliğin bu tarihten önce giderilmesinin hedeflendiği ileri sürüldü.
TFF tarafından Montella'nın görev durumu, teknik direktör adayları veya yeni bir anlaşmaya ilişkin resmî açıklama yapılması halinde süreç netlik kazanacak.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Montella dönemi bitti! A Milli Takım'da sürpriz isim
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın görevden ayrıldığı yönündeki haberlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni teknik direktör arayışına başladığı öne sürüldü. Federasyonun yerli teknik direktör seçeneğine ağırlık verdiği belirtilirken, adaylar arasında Abdullah Avcı, Arda Turan ve Fatih Tekke'nin isimleri gündeme geldi.
NTV'de yer alan habere göre TFF, yeni teknik direktör arayışında ilk olarak Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ı değerlendirdi. Ancak Ukrayna kulübünün, teknik direktörünün görevinden ayrılmasına sıcak bakmadığı ileri sürüldü.
Federasyonun, Arda Turan'ın hem Shakhtar Donetsk'i hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceği bir formül üzerinde durduğu ancak kulübün bu seçeneği de kabul etmediği belirtildi.
Arda Turan'ın milli takım teknik direktörlüğünü reddettiği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.
Abdullah Avcı ismi öne çıktı
Arda Turan seçeneğinde yaşandığı öne sürülen gelişmelerin ardından TFF'nin aday listesinde Abdullah Avcı'nın ön plana çıktığı iddia edildi. Federasyonun yerli teknik direktör tercihine yönelmesi durumunda Avcı'nın güçlü adaylardan biri olduğu belirtildi.
2011-2013 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Abdullah Avcı'nın yeniden göreve gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Deneyimli teknik adamın, teknik ekibiyle çalışmalarını sürdürdüğü ve Süper Lig'deki futbolcuları yakından takip ettiği ifade edildi.
Avcı'nın resmî teklif alması halinde milli takım teknik direktörlüğünü kabul edebileceği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı.
Fatih Tekke ve Didier Deschamps da gündemde
TFF'nin teknik direktör adaylarının Abdullah Avcı ve Arda Turan ile sınırlı olmadığı öne sürüldü. Fatih Tekke ile Fransız teknik direktör Didier Deschamps'ın da değerlendirilen isimler arasında bulunduğu iddia edildi.
Federasyonun teknik yapılanmada farklı bir modele geçebileceği de gündeme geldi. Daha önce uygulanan futbol direktörlüğü sisteminin yeniden hayata geçirilmesi ve bu görev için Şenol Güneş'in değerlendirilmesi ihtimaller arasında gösterildi.
Yeni teknik direktör için kasım ayı öne çıkıyor
A Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki karşılaşmalarını kasım ayında oynayacak olması nedeniyle teknik direktör konusundaki belirsizliğin bu tarihten önce giderilmesinin hedeflendiği ileri sürüldü.
TFF tarafından Montella'nın görev durumu, teknik direktör adayları veya yeni bir anlaşmaya ilişkin resmî açıklama yapılması halinde süreç netlik kazanacak.
Çok Okunanlar