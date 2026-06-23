Montella ABD maçında ilk 11’de hangi değişiklikleri yapacak?
Montella ABD maçında ilk 11’de hangi değişiklikleri yapacak?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00’te ABD ile karşı karşıya gelecek. Avustralya’ya 2-0 ve Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Ay-Yıldızlı ekipte teknik direktör Vincenzo Montella’nın kadroda kapsamlı değişiklikler yapması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 23.06.2026 22:22
Haber Güncellenme Tarihi: 23.06.2026 22:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Teknik direktör Vincenzo Montella’nın ABD karşısında kaleyi Mert Günok’a emanet etmeyi planladığı öğrenildi. Böylece önceki karşılaşmalarda görev yapan Uğurcan Çakır’ın yedek kulübesine geçmesi bekleniyor.
Savunmada Ozan Kabak hazırlığı
Savunma hattında da değişiklik öngörülüyor. Merih Demiral ile Abdülkerim Bardakcı ikilisinden birinin yedek başlayabileceği, Ozan Kabak’ın ise ilk 11’de forma giymesinin planlandığı belirtiliyor.
Orta sahada Salih Özcan tercihi
Montella’nın orta saha kurgusunda da farklı bir isim üzerinde durduğu ifade ediliyor. Ön libero pozisyonunda Salih Özcan’ın görev almasının beklendiği aktarıldı.
Hücum hattında yeni isimler
Hücum bölgesinde ise üç farklı değişiklik gündemde bulunuyor. Sağ kanatta Oğuz’un, 10 numara pozisyonunda Can Uzun’un ve santrfor hattında Deniz Gül’ün ilk 11’de sahaya çıkmasının planlandığı öğrenildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Montella ABD maçında ilk 11’de hangi değişiklikleri yapacak?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00’te ABD ile karşı karşıya gelecek. Avustralya’ya 2-0 ve Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Ay-Yıldızlı ekipte teknik direktör Vincenzo Montella’nın kadroda kapsamlı değişiklikler yapması bekleniyor.
Teknik direktör Vincenzo Montella’nın ABD karşısında kaleyi Mert Günok’a emanet etmeyi planladığı öğrenildi. Böylece önceki karşılaşmalarda görev yapan Uğurcan Çakır’ın yedek kulübesine geçmesi bekleniyor.
Savunmada Ozan Kabak hazırlığı
Savunma hattında da değişiklik öngörülüyor. Merih Demiral ile Abdülkerim Bardakcı ikilisinden birinin yedek başlayabileceği, Ozan Kabak’ın ise ilk 11’de forma giymesinin planlandığı belirtiliyor.
Orta sahada Salih Özcan tercihi
Montella’nın orta saha kurgusunda da farklı bir isim üzerinde durduğu ifade ediliyor. Ön libero pozisyonunda Salih Özcan’ın görev almasının beklendiği aktarıldı.
Hücum hattında yeni isimler
Hücum bölgesinde ise üç farklı değişiklik gündemde bulunuyor. Sağ kanatta Oğuz’un, 10 numara pozisyonunda Can Uzun’un ve santrfor hattında Deniz Gül’ün ilk 11’de sahaya çıkmasının planlandığı öğrenildi.
Çok Okunanlar