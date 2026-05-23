MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Trabzonspor'a tebrik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti.
Haber Giriş Tarihi: 23.05.2026 13:22
Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Ziraat Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine taşıyarak Karadeniz'in mücadeleci ruhunu bir kez daha futbol sahalarına yansıtan 2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor camiasının yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Avrupa mücadelesinde de kendilerine üstün başarılar diliyorum."
