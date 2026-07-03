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Kulüpler birlik olmadı: Yabancı kuralında geri adım atılmadı

Kulüpler Birliği'nin yabancı oyuncu kuralının değiştirilmesi yönündeki talebine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu geri adım atmadı. TFF, kulüpler arasında yeterli çoğunluğun sağlanamaması ve bazı ekiplerin transfer planlarını mevcut sisteme göre yapması nedeniyle yeni sezonda 10+4 yabancı kuralını değiştirmeme kararı aldı.

Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 09:48
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 09:49
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kulüpler birlik olmadı: Yabancı kuralında geri adım atılmadı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 10+4 yabancı kuralının yeni sezonda uygulanacağını açıklamasının yankıları devam ediyor.

Kulüpler Birliği'nin yaptığı son toplantının ardından yabancı kuralının değiştirilmesi için ortak kararın alındığı bildirilmişti.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden alınan bilgilere göre kulüpler arasında nitelikli bir çoğunluk sağlanmadı. Hatta bazı Süper Lig ekipleri transfer planlarını bu kural üzerinden yaptı. Futbol Federasyonu, bu iki sebepten dolayı 10+4 yabancı kuralında değişikliğe gitmedi.

Kulüpler Birliği önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bu konuyu tekrar masaya yatırma kararı aldı.

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