İtalya Türkiye maçında ilk 11’ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki dördüncü maçında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bologna’daki Renato Dall'Ara Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayacak mücadele öncesinde iki takımın ilk 11’leri belli oldu. Grupta henüz puanı bulunmayan Ay-Yıldızlılar, İtalya deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.
Haber Giriş Tarihi: 05.10.2026 21:18
Haber Güncellenme Tarihi: 05.10.2026 21:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Karşılaşma öncesinde Türkiye ve İtalya’nın sahaya çıkacağı kadrolar açıklandı.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Aral Şimşir.
İtalya Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?
İtalya ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması Bologna’daki Renato Dall'Ara Stadı’nda oynanacak. Mücadele TSİ 21.45’te başlayacak ve ATV’den canlı yayımlanacak.
Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Dördüncü hakem olarak Karol Arys görev alacak.
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek
A Milli Takım’da İtalya karşılaşması öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Belçika maçında gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düşen Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz, İtalya karşısında forma giyemeyecek.
Teknik heyet, iki futbolcunun yokluğunda İtalya deplasmanındaki ilk 11’de farklı isimlere görev verdi.
A Milli Takım grupta puanla tanışamadı
Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk üç karşılaşmasından puan çıkaramadı. Ay-Yıldızlılar ilk maçında Kocaeli’de Fransa’ya 1-0, ikinci maçında Bursa’da İtalya’ya 4-1 ve üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Belçika’ya 3-0 mağlup oldu.
İtalya ise ilk karşılaşmasında Belçika’ya 2-0 yenildi. İkinci maçında Türkiye’yi deplasmanda 4-1 mağlup eden İtalya, üçüncü karşılaşmasında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Grubun diğer karşılaşmasında Fransa ile Belçika, Paris’te TSİ 21.45’te karşı karşıya gelecek.
Türkiye İtalya karşısında ilk galibiyetini arıyor
A Milli Takım, İtalya karşısında tarihindeki 18. karşılaşmasına çıkacak. İki ülke milli takımları daha önce 17 kez karşı karşıya geldi.
Türkiye bu karşılaşmalarda 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşarken İtalya karşısında galibiyet elde edemedi. Ay-Yıldızlılar rakip filelere 11 gol gönderirken kalesinde 33 gol gördü.
Milliler 658. maçına çıkacak
A Milli Futbol Takımı, İtalya karşılaşmasıyla tarihindeki 658. maçını oynayacak. Türkiye, geride kalan 657 karşılaşmada 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 246 yenilgi yaşadı.
Ay-Yıldızlı ekip bu karşılaşmalarda toplam 907 gol atarken kalesinde 940 gol gördü. Milli Takım, bugüne kadar 93 farklı ülkenin milli takımıyla karşılaştı.
A Milli Takım’ın kalan maçları
Türkiye, gruptaki beşinci karşılaşmasını 12 Kasım’da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Belçika ile oynayacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Ay-Yıldızlılar gruptaki son karşılaşmasında ise 15 Kasım’da Fransa’ya konuk olacak. Bordeaux’daki Atlantique Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 22.45’te başlayacak.
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İtalya Türkiye maçında ilk 11’ler belli oldu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki dördüncü maçında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bologna’daki Renato Dall'Ara Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayacak mücadele öncesinde iki takımın ilk 11’leri belli oldu. Grupta henüz puanı bulunmayan Ay-Yıldızlılar, İtalya deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.
Karşılaşma öncesinde Türkiye ve İtalya’nın sahaya çıkacağı kadrolar açıklandı.
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Vergara, Maldini, Doumbia, Scamacca.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Aral Şimşir.
İtalya Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?
İtalya ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması Bologna’daki Renato Dall'Ara Stadı’nda oynanacak. Mücadele TSİ 21.45’te başlayacak ve ATV’den canlı yayımlanacak.
Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Dördüncü hakem olarak Karol Arys görev alacak.
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek
A Milli Takım’da İtalya karşılaşması öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Belçika maçında gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düşen Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz, İtalya karşısında forma giyemeyecek.
Teknik heyet, iki futbolcunun yokluğunda İtalya deplasmanındaki ilk 11’de farklı isimlere görev verdi.
A Milli Takım grupta puanla tanışamadı
Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk üç karşılaşmasından puan çıkaramadı. Ay-Yıldızlılar ilk maçında Kocaeli’de Fransa’ya 1-0, ikinci maçında Bursa’da İtalya’ya 4-1 ve üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Belçika’ya 3-0 mağlup oldu.
İtalya ise ilk karşılaşmasında Belçika’ya 2-0 yenildi. İkinci maçında Türkiye’yi deplasmanda 4-1 mağlup eden İtalya, üçüncü karşılaşmasında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Grubun diğer karşılaşmasında Fransa ile Belçika, Paris’te TSİ 21.45’te karşı karşıya gelecek.
Türkiye İtalya karşısında ilk galibiyetini arıyor
A Milli Takım, İtalya karşısında tarihindeki 18. karşılaşmasına çıkacak. İki ülke milli takımları daha önce 17 kez karşı karşıya geldi.
Türkiye bu karşılaşmalarda 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşarken İtalya karşısında galibiyet elde edemedi. Ay-Yıldızlılar rakip filelere 11 gol gönderirken kalesinde 33 gol gördü.
Milliler 658. maçına çıkacak
A Milli Futbol Takımı, İtalya karşılaşmasıyla tarihindeki 658. maçını oynayacak. Türkiye, geride kalan 657 karşılaşmada 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 246 yenilgi yaşadı.
Ay-Yıldızlı ekip bu karşılaşmalarda toplam 907 gol atarken kalesinde 940 gol gördü. Milli Takım, bugüne kadar 93 farklı ülkenin milli takımıyla karşılaştı.
A Milli Takım’ın kalan maçları
Türkiye, gruptaki beşinci karşılaşmasını 12 Kasım’da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Belçika ile oynayacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Ay-Yıldızlılar gruptaki son karşılaşmasında ise 15 Kasım’da Fransa’ya konuk olacak. Bordeaux’daki Atlantique Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 22.45’te başlayacak.
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