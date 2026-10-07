İbrahim Hacıosmanoğlu geri adım attı! TFF'de seçim rüzgarı
İbrahim Hacıosmanoğlu geri adım attı! TFF'de seçim rüzgarı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol'un tutuklanmasının ardından gözler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrildi. TFF, cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle yeniden toplanacak. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:13
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 10:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türk futbolunda yapılan bahis operasyonundan sonra taşlar yerinden oynadı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve son 2 sezonda en kritik maçlarda görev alan hakem Yasin Kol'un tutuklanmasından sonra gözler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrilmişti. İlk etapta istifayı düşünmeyen Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin restinden sonra köşeye sıkıştı. Dünkü zirveden önce TFF Yönetim Kurulu Asıl Üyesi Mustafa Temel Bozbağ istifa kararı aldı. Hemen ardından Yönetici Mevlüt Aktan çok sert bir açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu ve diğer üyeleri de istifaya çağırdı.
TOPLANTIDA 4 ÜYE BIRAKTI
Yönetici Mevlüt Aktan'ın ardından toplantıda 3 üye daha istifasını sundu ve Başkan Hacıosmanoğlu seçim için köşeye sıkıştı. TFF, cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle yeniden toplanacak. Açıklamalarıyla gündemin zirvesine oturan Aktan, Hacıosmanoğlu için "Aile şirketi anlayışıyla Türk futbolu yönetilemez" dedi ve şu ifadeleri kullandı: "Mevcut yönetimin bu görevin gerektirdiği yeterliliği ortaya koyamadığı kanaatindeyim. Federasyonun bütün birimleri ve kadroları liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır.
"FUTBOLA İSTİFA BORÇLUYUZ"
Türk futbolunun marka değerini artıracak aynı zamanda sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik. Bu yöndeki çabalarımız yönetim içinde karşılık bulmadı, gerekli değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi. 'Ben bilirim' ve aile şirketi anlayışıyla Türk futbolu yönetilemez. İki yıldır yanlış kararlara karşı çıktım. Yönetimi istifaya çağırıyorum. Kişisel bir beklentisi olmayan tüm üyeler istifa etmelidir. Bu aşamada yeni bir yönetimin önünü açmalıyız. Bunu Türk futboluna borçluyuz. Gerekli süreç derhal başlamalıdır."
GERİ ADIM YAKIN
İstifa etmeyeceğini ve futbolu temizleyeceğini söyleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geri adım atmak zorunda kaldı. Yöneticilerin istifalarıyla köşeye sıkışan Hacıosmanoğlu, cuma günü seçim gündemiyle toplanılacağını bildirdi. 2 yıl önce Büyükekşi karşısında kazanarak göreve gelen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun cuma gününe kadar nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
HOCA İLE GÖRÜŞME
Dün TFF Riva Tesisleri'nde yapılan toplantıya A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı. İtalyan hocaya Dünya Kupası'ndan beri devam eden kötü gidişatın nedenleri soruldu. Ayrılık ihtimali oldukça güçlü duruyor.
YÖNETİMİ DİNLEYECEK
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA toplantısında olduğu için dünkü toplantıya katılmadı. Başkan, bugün alınan seçim gündemiyle toplanma kararını dinlemek için yönetimle masaya oturacak. Cuma günü son karar verilecek.
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İbrahim Hacıosmanoğlu geri adım attı! TFF'de seçim rüzgarı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol'un tutuklanmasının ardından gözler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrildi. TFF, cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle yeniden toplanacak. İşte detaylar...
Türk futbolunda yapılan bahis operasyonundan sonra taşlar yerinden oynadı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve son 2 sezonda en kritik maçlarda görev alan hakem Yasin Kol'un tutuklanmasından sonra gözler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrilmişti. İlk etapta istifayı düşünmeyen Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin restinden sonra köşeye sıkıştı. Dünkü zirveden önce TFF Yönetim Kurulu Asıl Üyesi Mustafa Temel Bozbağ istifa kararı aldı. Hemen ardından Yönetici Mevlüt Aktan çok sert bir açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu ve diğer üyeleri de istifaya çağırdı.
TOPLANTIDA 4 ÜYE BIRAKTI
Yönetici Mevlüt Aktan'ın ardından toplantıda 3 üye daha istifasını sundu ve Başkan Hacıosmanoğlu seçim için köşeye sıkıştı. TFF, cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle yeniden toplanacak. Açıklamalarıyla gündemin zirvesine oturan Aktan, Hacıosmanoğlu için "Aile şirketi anlayışıyla Türk futbolu yönetilemez" dedi ve şu ifadeleri kullandı: "Mevcut yönetimin bu görevin gerektirdiği yeterliliği ortaya koyamadığı kanaatindeyim. Federasyonun bütün birimleri ve kadroları liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır.
"FUTBOLA İSTİFA BORÇLUYUZ"
Türk futbolunun marka değerini artıracak aynı zamanda sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik. Bu yöndeki çabalarımız yönetim içinde karşılık bulmadı, gerekli değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi. 'Ben bilirim' ve aile şirketi anlayışıyla Türk futbolu yönetilemez. İki yıldır yanlış kararlara karşı çıktım. Yönetimi istifaya çağırıyorum. Kişisel bir beklentisi olmayan tüm üyeler istifa etmelidir. Bu aşamada yeni bir yönetimin önünü açmalıyız. Bunu Türk futboluna borçluyuz. Gerekli süreç derhal başlamalıdır."
GERİ ADIM YAKIN
İstifa etmeyeceğini ve futbolu temizleyeceğini söyleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geri adım atmak zorunda kaldı. Yöneticilerin istifalarıyla köşeye sıkışan Hacıosmanoğlu, cuma günü seçim gündemiyle toplanılacağını bildirdi. 2 yıl önce Büyükekşi karşısında kazanarak göreve gelen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun cuma gününe kadar nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
HOCA İLE GÖRÜŞME
Dün TFF Riva Tesisleri'nde yapılan toplantıya A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı. İtalyan hocaya Dünya Kupası'ndan beri devam eden kötü gidişatın nedenleri soruldu. Ayrılık ihtimali oldukça güçlü duruyor.
YÖNETİMİ DİNLEYECEK
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA toplantısında olduğu için dünkü toplantıya katılmadı. Başkan, bugün alınan seçim gündemiyle toplanma kararını dinlemek için yönetimle masaya oturacak. Cuma günü son karar verilecek.
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