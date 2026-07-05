Fransa, Mbappe'nin golüyle çeyrek final biletini aldı
Fransa, Mbappe'nin golüyle çeyrek final biletini aldı
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı Mbappe'nin penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Fas ile eşleşen Fransa'da Mbappe, gol krallığında Messi'yi yakaladı.
Haber Giriş Tarihi: 05.07.2026 09:43
Haber Güncellenme Tarihi: 05.07.2026 09:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı Kylian Mbappe'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Philadelphia Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Fransa, çeyrek finalde Fas ile eşleşirken Mbappe de turnuvadaki gol sayısını 7'ye çıkararak gol krallığında Lionel Messi ile aynı sayıya ulaştı. Çeyrek final mücadelesi öncesinde iki takımın performansı yakından takip edilecek.
Paraguay savunması ilk yarıda direndi
Hissedilen sıcaklığın 42 dereceye ulaştığı karşılaşmada Paraguay, teknik direktör Gustavo Alfaro yönetiminde 5-4-1 dizilişiyle sahaya çıktı. Savunma güvenliğini ön planda tutan Güney Amerika temsilcisi, ilk yarı boyunca ani ataklarla etkili olmaya çalıştı.
Fransa ise topa sahip olarak oyunu rakip yarı sahaya yıktı. İlk 30 dakikalık bölümde 202 pas yapan Avrupa ekibi, Paraguay'ın 33 pasla oynadığı süreçte savunma direncini aşmakta zorlandı. Mücadelenin 22. dakikasında Kone'nin ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan sekerek kornere çıktı.
Penaltı kararı VAR incelemesiyle geldi
İkinci yarının 51. dakikasında Mbappe, savunma arkasına sarkmasına rağmen Alderete'nin müdahalesiyle pozisyonu değerlendiremedi. Üç dakika sonra Kone'nin uzak mesafeden çektiği sert şutu kaleci Gill kornere çeldi ve bu pozisyon maçın ilk isabetli şutu olarak kayıtlara geçti.
dakikada Mbappe'nin pasında ceza sahasına giren Doue, Diego Gomez'in müdahalesiyle yerde kaldı. İlk anda oyunu devam ettiren hakem Ilgiz Tantashev, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.Mbappe galibiyeti getirdidakikada penaltıda topun başına geçen Kylian Mbappe, kaleci Gill'i ters köşeye yatırarak Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Fransız yıldız, turnuvadaki gol sayısını 7'ye, FIFA Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını ise 19'a yükseltti.
Karşılaşmanın son bölümünde Mbappe iki önemli fırsat daha yakaladı. 89. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Gill kurtarırken, uzatma dakikalarında önce şutu ardından dönen toptaki ikinci denemesi yine Paraguay kalecisinden döndü.
Fransa'nın rakibi Fas oldu
Karşılaşmayı 68 bin 324 futbolsever tribünden takip etti. Fransa, sahadan 1-0 galip ayrılarak çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu.
Mbappe ise turnuvadaki 7. golünü kaydederek gol krallığında Arjantinli Lionel Messi ile aynı sayıya ulaştı. Fransız futbolcu ayrıca FIFA Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 19'a çıkararak milli takım kariyerinde Thierry Henry, Olivier Giroud, Zinedine Zidane ve Karim Benzema'nın Dünya Kupası gol toplamına erişti.
Maç bilgileri
Stat: Philadelphia Stadı
Hakemler: Ilgiz Tantashev, Andrey Tsapenko, Timur Gaynullin
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Fransa, Mbappe'nin golüyle çeyrek final biletini aldı
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı Mbappe'nin penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Fas ile eşleşen Fransa'da Mbappe, gol krallığında Messi'yi yakaladı.
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı Kylian Mbappe'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Philadelphia Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Fransa, çeyrek finalde Fas ile eşleşirken Mbappe de turnuvadaki gol sayısını 7'ye çıkararak gol krallığında Lionel Messi ile aynı sayıya ulaştı. Çeyrek final mücadelesi öncesinde iki takımın performansı yakından takip edilecek.
Paraguay savunması ilk yarıda direndi
Hissedilen sıcaklığın 42 dereceye ulaştığı karşılaşmada Paraguay, teknik direktör Gustavo Alfaro yönetiminde 5-4-1 dizilişiyle sahaya çıktı. Savunma güvenliğini ön planda tutan Güney Amerika temsilcisi, ilk yarı boyunca ani ataklarla etkili olmaya çalıştı.
Fransa ise topa sahip olarak oyunu rakip yarı sahaya yıktı. İlk 30 dakikalık bölümde 202 pas yapan Avrupa ekibi, Paraguay'ın 33 pasla oynadığı süreçte savunma direncini aşmakta zorlandı. Mücadelenin 22. dakikasında Kone'nin ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan sekerek kornere çıktı.
Penaltı kararı VAR incelemesiyle geldi
İkinci yarının 51. dakikasında Mbappe, savunma arkasına sarkmasına rağmen Alderete'nin müdahalesiyle pozisyonu değerlendiremedi. Üç dakika sonra Kone'nin uzak mesafeden çektiği sert şutu kaleci Gill kornere çeldi ve bu pozisyon maçın ilk isabetli şutu olarak kayıtlara geçti.
dakikada Mbappe'nin pasında ceza sahasına giren Doue, Diego Gomez'in müdahalesiyle yerde kaldı. İlk anda oyunu devam ettiren hakem Ilgiz Tantashev, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.Mbappe galibiyeti getirdidakikada penaltıda topun başına geçen Kylian Mbappe, kaleci Gill'i ters köşeye yatırarak Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Fransız yıldız, turnuvadaki gol sayısını 7'ye, FIFA Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını ise 19'a yükseltti.
Karşılaşmanın son bölümünde Mbappe iki önemli fırsat daha yakaladı. 89. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Gill kurtarırken, uzatma dakikalarında önce şutu ardından dönen toptaki ikinci denemesi yine Paraguay kalecisinden döndü.
Fransa'nın rakibi Fas oldu
Karşılaşmayı 68 bin 324 futbolsever tribünden takip etti. Fransa, sahadan 1-0 galip ayrılarak çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu.
Mbappe ise turnuvadaki 7. golünü kaydederek gol krallığında Arjantinli Lionel Messi ile aynı sayıya ulaştı. Fransız futbolcu ayrıca FIFA Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 19'a çıkararak milli takım kariyerinde Thierry Henry, Olivier Giroud, Zinedine Zidane ve Karim Benzema'nın Dünya Kupası gol toplamına erişti.
Maç bilgileri
Stat: Philadelphia Stadı
Hakemler: Ilgiz Tantashev, Andrey Tsapenko, Timur Gaynullin
Paraguay: Gill, Caceres, Velazquez, Gustavo Gomez (71' Mauricio), Alderete (58' Canale), Alonso, Cubas, Diego Gomez, Galarza, Almiron (71' Avalos), Enciso (61' Caballero)
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele (84' Cherki), Olise, Barcola (61' Doue), Mbappe
Gol: 70' Kylian Mbappe (P)
Sarı kartlar: Barcola (19'), Kone (81'), Olise (90+7') (Fransa)
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