Fenerbahçe turu geçer geçmez güncellendi: İşte UEFA ülke puanındaki son durum
Fenerbahçe turu geçer geçmez güncellendi: İşte UEFA ülke puanındaki son durum
Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin turu geçmesinin ardından UEFA ülke puanı tablosu da güncellendi. İşte Türkiye'nin yeri...
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:29
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 09:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de Talisca'nı golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atladı. Sarı lacivertliler, 3. turda Sturm Graz ile eşleşti.
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yle 1-1 berabere kalıp tur atladığı maçın ardından UEFA'da ülke puanı hemen güncellendi. İşte son durum:
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Fenerbahçe turu geçer geçmez güncellendi: İşte UEFA ülke puanındaki son durum
Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin turu geçmesinin ardından UEFA ülke puanı tablosu da güncellendi. İşte Türkiye'nin yeri...
Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de Talisca'nı golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atladı. Sarı lacivertliler, 3. turda Sturm Graz ile eşleşti.
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yle 1-1 berabere kalıp tur atladığı maçın ardından UEFA'da ülke puanı hemen güncellendi. İşte son durum:
UEFA ÜLKE PUANI
1. İngiltere - 98.519
2. İtalya - 84.232
3. İspanya - 78.618
4. Almanya - 76.888
5. Fransa - 65.082
6. Portekiz - 60.450
7. Belçika - 55.850
8. Hollanda - 48.895
9. TÜRKİYE - 45.775
10. Polonya - 42.625
11. Çekya - 42.025
12. Yunanistan - 40.812
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