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Fenerbahçe turu geçer geçmez güncellendi: İşte UEFA ülke puanındaki son durum

Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin turu geçmesinin ardından UEFA ülke puanı tablosu da güncellendi. İşte Türkiye'nin yeri...

Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:29
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 09:29
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe turu geçer geçmez güncellendi: İşte UEFA ülke puanındaki son durum

Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de Talisca'nı golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atladı. Sarı lacivertliler, 3. turda Sturm Graz ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yle 1-1 berabere kalıp tur atladığı maçın ardından UEFA'da ülke puanı hemen güncellendi. İşte son durum:

UEFA ÜLKE PUANI

1. İngiltere - 98.519

2. İtalya - 84.232

3. İspanya - 78.618

4. Almanya - 76.888

5. Fransa - 65.082

6. Portekiz - 60.450

7. Belçika - 55.850

8. Hollanda - 48.895

9. TÜRKİYE - 45.775

10. Polonya - 42.625

11. Çekya - 42.025

12. Yunanistan - 40.812

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