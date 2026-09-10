Fenerbahçe Roma karşısında geri adım atmadı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında İtalya temsilcisi Roma’yı İstanbul’da konuk etti. Chobani Stadı’nda oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Archie Brown’un ikinci yarının başında kaydettiği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, lig aşamasındaki ikinci karşılaşmasını deplasmanda Aston Villa ile oynayacak.
Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 21:45
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 21:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’nun yönettiği karşılaşmada Roma, 39. dakikada üstünlüğü yakaladı. Malen’in pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Bryan Cristante, yaptığı vuruşla topu uzak direğin dibinden ağlara gönderdi.
Roma bu golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. Fenerbahçe ise ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu ve Bartuğ Elmaz ile rakip kalede pozisyonlar üretti ancak kaleci Mile Svilar’ı geçemedi.
Archie Brown eşitliği getirdi
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 48. dakikada buldu. Bartuğ Elmaz’ın başlattığı atakta Mason Greenwood savunmanın arkasına pasını gönderirken Archie Brown, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla skoru 1-1’e getirdi.
Sarı-lacivertliler 52. dakikada Vedat Muriqi ile ikinci gole yaklaştı. Muriqi’nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta Svilar gole izin vermedi.
Roma’nın penaltı kararı VAR’dan döndü
Karşılaşmanın 68. dakikasında Paulo Dybala’nın Kerem Aktürkoğlu ile girdiği pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinde müdahalenin ceza sahası dışında gerçekleştiği belirlendi ve penaltı kararı iptal edilerek Roma lehine serbest vuruş verildi.
Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremedi. Mücadele 1-1 sona ererken Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına bir puanla başladı.
Sıradaki rakip Aston Villa
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci maçında İngiltere temsilcisi Aston Villa’ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin İstanbul’daki ilk haftanın ardından deplasmanda oynayacağı karşılaşmada alacağı sonuç, lig aşamasındaki puan tablosunu şekillendirecek.
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Fenerbahçe Roma karşısında geri adım atmadı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında İtalya temsilcisi Roma’yı İstanbul’da konuk etti. Chobani Stadı’nda oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Archie Brown’un ikinci yarının başında kaydettiği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, lig aşamasındaki ikinci karşılaşmasını deplasmanda Aston Villa ile oynayacak.
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’nun yönettiği karşılaşmada Roma, 39. dakikada üstünlüğü yakaladı. Malen’in pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Bryan Cristante, yaptığı vuruşla topu uzak direğin dibinden ağlara gönderdi.
Roma bu golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. Fenerbahçe ise ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu ve Bartuğ Elmaz ile rakip kalede pozisyonlar üretti ancak kaleci Mile Svilar’ı geçemedi.
Archie Brown eşitliği getirdi
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 48. dakikada buldu. Bartuğ Elmaz’ın başlattığı atakta Mason Greenwood savunmanın arkasına pasını gönderirken Archie Brown, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla skoru 1-1’e getirdi.
Sarı-lacivertliler 52. dakikada Vedat Muriqi ile ikinci gole yaklaştı. Muriqi’nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta Svilar gole izin vermedi.
Roma’nın penaltı kararı VAR’dan döndü
Karşılaşmanın 68. dakikasında Paulo Dybala’nın Kerem Aktürkoğlu ile girdiği pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinde müdahalenin ceza sahası dışında gerçekleştiği belirlendi ve penaltı kararı iptal edilerek Roma lehine serbest vuruş verildi.
Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremedi. Mücadele 1-1 sona ererken Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına bir puanla başladı.
Sıradaki rakip Aston Villa
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci maçında İngiltere temsilcisi Aston Villa’ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin İstanbul’daki ilk haftanın ardından deplasmanda oynayacağı karşılaşmada alacağı sonuç, lig aşamasındaki puan tablosunu şekillendirecek.
İlk 11’ler
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.
Roma: Svilar, Hermoso, N'Dicka, Mancini, Wesley, Kone, Cristante, Rensch, Soule, Malen, Dybala.
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