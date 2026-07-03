Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Manchester City forması giyen Hollandalı stoper Nathan Aké'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını ve oyuncuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 18:01
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 18:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
enerbahçe tarafından yapılan açıklamada, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varıldığı ve futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Kulüp, transferi kamuoyuna resmî açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Yeni sezon kadro planlaması sürüyor
Nathan Aké, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde açıkladığı transferler arasına katıldı. Sarı-lacivertli ekip daha önce Vedat Muriqi, Amara Diouf, Adem Yeşilyurt ve Çağrı Balta'yı kadrosuna dahil ettiğini duyurmuştu.
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Fenerbahçe Nathan Aké transferini resmen duyurdu
Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Manchester City forması giyen Hollandalı stoper Nathan Aké'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını ve oyuncuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.
enerbahçe tarafından yapılan açıklamada, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varıldığı ve futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Kulüp, transferi kamuoyuna resmî açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Yeni sezon kadro planlaması sürüyor
Nathan Aké, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde açıkladığı transferler arasına katıldı. Sarı-lacivertli ekip daha önce Vedat Muriqi, Amara Diouf, Adem Yeşilyurt ve Çağrı Balta'yı kadrosuna dahil ettiğini duyurmuştu.
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