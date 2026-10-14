UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.
Haber Giriş Tarihi: 14.10.2026 23:20
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 01:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe, Villa Park'ta oynanan müsabakadan 6-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. Maça tutuk başlayan ve savunmada bireysel hatalar yapan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı Manzambi ve Jackson'ın (2) golleriyle 3-0 geride kapattı.
İkinci yarıda skor üretme çabaları sonuçsuz kalan Fenerbahçe; Barkley'nin biri penaltıdan olmak üzere kaydettiği iki gol ve Abraham'ın son dakika golüne engel olamayarak sahadan farklı yenilgiyle ayrıldı.
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Fenerbahçe deplasmanda dağıldı: 6-0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe, Villa Park'ta oynanan müsabakadan 6-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. Maça tutuk başlayan ve savunmada bireysel hatalar yapan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı Manzambi ve Jackson'ın (2) golleriyle 3-0 geride kapattı.
İkinci yarıda skor üretme çabaları sonuçsuz kalan Fenerbahçe; Barkley'nin biri penaltıdan olmak üzere kaydettiği iki gol ve Abraham'ın son dakika golüne engel olamayarak sahadan farklı yenilgiyle ayrıldı.
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