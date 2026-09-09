Fenerbahçe'den 64 bin kişilik stat hamlesi! Takvim açıklandı
Fenerbahçe'den 64 bin kişilik stat hamlesi! Takvim açıklandı
Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesini 64 bin kişiye çıkaracak projenin hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Yaklaşık 50 milyon euro maliyet öngörülen çalışmaların iş programına göre 12 ay sürmesi planlanırken, inşaat boyunca maçların büyük bölümü Kadıköy'de oynanabilecek.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 18:24
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 18:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kulübün açıklamasına göre proje, Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde ortaya koyduğu kapasite artışı planı doğrultusunda hazırlandı. Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği görüşmede projenin detayları paylaşıldı.
Çatı yaklaşık 6 metre yükseltilecek
Gerekli izin sürecinin tamamlanmasının ardından ilk etapta temel inşaat çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Aynı süreçte çelik imalatların siparişleri verilecek, betonarme çalışmalarının tamamlanmasının ardından çelik ayakların montajına geçilecek.
Projenin önemli aşamalarından birini mevcut çatının yükseltilmesi oluşturacak. Kulübün verdiği bilgiye göre stat çatısı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.
Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarına yeni tribünler inşa edilmesi ve bu bölümlere 52 yeni loca eklenmesi planlanıyor. Maraton ve Fenerium tribünlerine yapılacak ilavelerle birlikte stadın toplam kapasitesi 64 bin kişiye ulaşacak.
Maçlar Kadıköy'de oynanmaya devam edecek
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, inşaat devam ederken karşılaşmaların statta oynanabileceğini bildirdi. Özbağı, çatı yükseltme işlemleri sırasında ise tahminen birkaç maçın başka bir statta oynanabileceğini belirtti.
Bu nedenle çalışmalar süresince stadın tamamen kullanım dışı bırakılması öngörülmüyor. Maç takviminde olası değişikliğin çatı çalışmalarının gerçekleştirileceği dönemle sınırlı kalması planlanıyor.
Proje için 12 aylık iş programı hazırlandı
Özbağı, kapasite artışı çalışmalarının iş programına göre 12 ay süreceğini açıkladı. Fenerbahçe yönetimi, sezon bitiminde inşaatı belirli bir seviyeye getirmeyi amaçlıyor.
Kulübün açıklamasında kesin bir takvim tarihi yerine 12 aylık inşaat süresi verildi. Projenin başlangıcı ise gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olacak. Bu süreç, kapasite artışının hangi tarihte tamamlanacağının belirlenmesinde takip edilecek başlıklardan biri olacak.
Maliyet yaklaşık 50 milyon euro
Fenerbahçe'nin verdiği bilgiye göre projenin yaklaşık maliyeti 50 milyon euro olacak. Çalışmaların sponsorların desteğiyle kulübün mevcut bütçesine ek yük getirmeden gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kapasite artışı tamamlandıktan sonra mevcut gelirlere ilave olarak yıllık yaklaşık 25 milyon euro gelir artışı öngörülüyor. Son aşamada stadın dış kaplaması yenilenecek ve iç bölümde tam akustik sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.
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Fenerbahçe'den 64 bin kişilik stat hamlesi! Takvim açıklandı
Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesini 64 bin kişiye çıkaracak projenin hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Yaklaşık 50 milyon euro maliyet öngörülen çalışmaların iş programına göre 12 ay sürmesi planlanırken, inşaat boyunca maçların büyük bölümü Kadıköy'de oynanabilecek.
Kulübün açıklamasına göre proje, Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde ortaya koyduğu kapasite artışı planı doğrultusunda hazırlandı. Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği görüşmede projenin detayları paylaşıldı.
Çatı yaklaşık 6 metre yükseltilecek
Gerekli izin sürecinin tamamlanmasının ardından ilk etapta temel inşaat çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Aynı süreçte çelik imalatların siparişleri verilecek, betonarme çalışmalarının tamamlanmasının ardından çelik ayakların montajına geçilecek.
Projenin önemli aşamalarından birini mevcut çatının yükseltilmesi oluşturacak. Kulübün verdiği bilgiye göre stat çatısı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.
Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarına yeni tribünler inşa edilmesi ve bu bölümlere 52 yeni loca eklenmesi planlanıyor. Maraton ve Fenerium tribünlerine yapılacak ilavelerle birlikte stadın toplam kapasitesi 64 bin kişiye ulaşacak.
Maçlar Kadıköy'de oynanmaya devam edecek
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, inşaat devam ederken karşılaşmaların statta oynanabileceğini bildirdi. Özbağı, çatı yükseltme işlemleri sırasında ise tahminen birkaç maçın başka bir statta oynanabileceğini belirtti.
Bu nedenle çalışmalar süresince stadın tamamen kullanım dışı bırakılması öngörülmüyor. Maç takviminde olası değişikliğin çatı çalışmalarının gerçekleştirileceği dönemle sınırlı kalması planlanıyor.
Proje için 12 aylık iş programı hazırlandı
Özbağı, kapasite artışı çalışmalarının iş programına göre 12 ay süreceğini açıkladı. Fenerbahçe yönetimi, sezon bitiminde inşaatı belirli bir seviyeye getirmeyi amaçlıyor.
Kulübün açıklamasında kesin bir takvim tarihi yerine 12 aylık inşaat süresi verildi. Projenin başlangıcı ise gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olacak. Bu süreç, kapasite artışının hangi tarihte tamamlanacağının belirlenmesinde takip edilecek başlıklardan biri olacak.
Maliyet yaklaşık 50 milyon euro
Fenerbahçe'nin verdiği bilgiye göre projenin yaklaşık maliyeti 50 milyon euro olacak. Çalışmaların sponsorların desteğiyle kulübün mevcut bütçesine ek yük getirmeden gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kapasite artışı tamamlandıktan sonra mevcut gelirlere ilave olarak yıllık yaklaşık 25 milyon euro gelir artışı öngörülüyor. Son aşamada stadın dış kaplaması yenilenecek ve iç bölümde tam akustik sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.
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