Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kartal, basın toplantısında kararının kulübün önünü açmaya yönelik olduğunu belirtirken, sarı-lacivertli ekipte teknik direktörlük görevine ilişkin bundan sonraki süreç gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 22:49
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 22:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın beraberlikle tamamlanmasının ardından basın toplantısına katılan İsmail Kartal, oyuncularının ortaya koyduğu performansı değerlendirdi.
Kartal, "Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol oynadık. Maçı kazanabilirdik, net pozisyonlarımız vardı. Maç berabere bitti, oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
İsmail Kartal istifasını duyurdu
Takımın başında üç aydır bulunduğunu belirten Kartal, sezon başından itibaren gerçekleştirilen antrenman ve kamplara değindi. Başkan ve yöneticilerin kendilerine her konuda yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Kartal, görevini bırakma kararını basın toplantısında açıkladı.
İsmail Kartal, "Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım" dedi.
Kartal'ın açıklamasıyla Fenerbahçe'deki teknik direktörlük dönemi sona erdi. Kulübün teknik direktörlük göreviyle ilgili atacağı adımlar ve yeni döneme ilişkin açıklamaları takip edilecek.
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kartal, basın toplantısında kararının kulübün önünü açmaya yönelik olduğunu belirtirken, sarı-lacivertli ekipte teknik direktörlük görevine ilişkin bundan sonraki süreç gündeme geldi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın beraberlikle tamamlanmasının ardından basın toplantısına katılan İsmail Kartal, oyuncularının ortaya koyduğu performansı değerlendirdi.
Kartal, "Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol oynadık. Maçı kazanabilirdik, net pozisyonlarımız vardı. Maç berabere bitti, oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
İsmail Kartal istifasını duyurdu
Takımın başında üç aydır bulunduğunu belirten Kartal, sezon başından itibaren gerçekleştirilen antrenman ve kamplara değindi. Başkan ve yöneticilerin kendilerine her konuda yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Kartal, görevini bırakma kararını basın toplantısında açıkladı.
İsmail Kartal, "Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım" dedi.
Kartal'ın açıklamasıyla Fenerbahçe'deki teknik direktörlük dönemi sona erdi. Kulübün teknik direktörlük göreviyle ilgili atacağı adımlar ve yeni döneme ilişkin açıklamaları takip edilecek.
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