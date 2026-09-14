Fenerbahçe'de hedef 3 puan! Zorlu maçta rakip Gaziantep FK
Fenerbahçe'de hedef 3 puan! Zorlu maçta rakip Gaziantep FK
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı lacivertli ekip Roma maçı sonrası yaşanan olayların ardından ilk sınavına çıkacak ve 3 puan için mücadele edecek. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 10:04
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 10:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.
Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
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Fenerbahçe'de hedef 3 puan! Zorlu maçta rakip Gaziantep FK
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı lacivertli ekip Roma maçı sonrası yaşanan olayların ardından ilk sınavına çıkacak ve 3 puan için mücadele edecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.
Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Ulrich Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil Dervişoğlu.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Muriqi.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.
GAZİANTEP FK'NIN EKSİKLERİ
Ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gaziantep ekibinin 7 puanı bulunuyor.
Güneydoğu ekibi, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise 5 gole engel olamadı.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın karşılaşmada forma giyemeyecek.
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