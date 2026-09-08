SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde üç isme PFDK sevki

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler açıklandı. Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu ve Dusan Vlahovic'in yanı sıra Fenerbahçe ile Beşiktaş da disiplin kuruluna sevk edildi. Sürecin bundan sonraki aşamasında PFDK'nın dosyalarla ilgili vereceği kararlar takip edilecek.

Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 20:44
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 20:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde üç isme PFDK sevki

TFF tarafından açıklanan sevklerde Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu ve Dusan Vlahovic'in isimleri yer aldı. Böylece derbinin ardından üç isim hakkında PFDK süreci başlatılmış oldu.

Sevk açıklamasında iki kulüp de yer aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, derbiyle bağlantılı disiplin dosyaları kapsamında PFDK'ya gönderildi.

Gözler PFDK kararlarına çevrildi

PFDK, kendisine iletilen dosyaları disiplin mevzuatı kapsamında inceleyerek sevk edilen isimler ve kulüpler hakkındaki kararını açıklayacak. Sevk işlemi tek başına ceza verildiği anlamına gelmezken, olası yaptırımlar kurulun incelemesinin ardından netleşecek.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver