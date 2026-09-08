Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler açıklandı. Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu ve Dusan Vlahovic'in yanı sıra Fenerbahçe ile Beşiktaş da disiplin kuruluna sevk edildi. Sürecin bundan sonraki aşamasında PFDK'nın dosyalarla ilgili vereceği kararlar takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 20:44
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 20:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TFF tarafından açıklanan sevklerde Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu ve Dusan Vlahovic'in isimleri yer aldı. Böylece derbinin ardından üç isim hakkında PFDK süreci başlatılmış oldu.
Sevk açıklamasında iki kulüp de yer aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, derbiyle bağlantılı disiplin dosyaları kapsamında PFDK'ya gönderildi.
Gözler PFDK kararlarına çevrildi
PFDK, kendisine iletilen dosyaları disiplin mevzuatı kapsamında inceleyerek sevk edilen isimler ve kulüpler hakkındaki kararını açıklayacak. Sevk işlemi tek başına ceza verildiği anlamına gelmezken, olası yaptırımlar kurulun incelemesinin ardından netleşecek.
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde üç isme PFDK sevki
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler açıklandı. Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu ve Dusan Vlahovic'in yanı sıra Fenerbahçe ile Beşiktaş da disiplin kuruluna sevk edildi. Sürecin bundan sonraki aşamasında PFDK'nın dosyalarla ilgili vereceği kararlar takip edilecek.
TFF tarafından açıklanan sevklerde Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu ve Dusan Vlahovic'in isimleri yer aldı. Böylece derbinin ardından üç isim hakkında PFDK süreci başlatılmış oldu.
Sevk açıklamasında iki kulüp de yer aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, derbiyle bağlantılı disiplin dosyaları kapsamında PFDK'ya gönderildi.
Gözler PFDK kararlarına çevrildi
PFDK, kendisine iletilen dosyaları disiplin mevzuatı kapsamında inceleyerek sevk edilen isimler ve kulüpler hakkındaki kararını açıklayacak. Sevk işlemi tek başına ceza verildiği anlamına gelmezken, olası yaptırımlar kurulun incelemesinin ardından netleşecek.
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