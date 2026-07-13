Eski takımı peşini bırakmıyor! Vaclav Cerny için yen teklif yolda
Eski takımı peşini bırakmıyor! Vaclav Cerny için yen teklif yolda
Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu Vaclav Cerny'i eski kulübü yeniden kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlı ekibin 6 milyon euroluk teklifi geri çevirmesinin ardından transferden vazgeçmeyen Rangers yeni teklif hazırlığında. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 12:21
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 12:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Vaclav Cerny için İskoçya'dan sürpriz bir transfer girişimi geldi.
RANGERS, VACLAV CERNY'İ İSTİYOR
İskoç basınında yer alan haberlere göre; Rangers, eski futbolcusu Vaclav Cerny'yi yeniden takıma kazandırmak amacıyla Beşiktaş'a 6 milyon euroluk resmi bir teklif sundu. Siyah-beyazlı yönetimin ise bu teklifi yetersiz bularak reddettiği iddia edildi.
Haberde, Rangers'ın transferden vazgeçmediği ve kısa süre içerisinde ikinci teklifini hazırladığı belirtildi. İskoç ekibinin, transferi 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle tamamlayabileceğine inandığı aktarıldı.
CERNY, RANGERS'A SICAK BAKIYOR
Gazeteci Christian Vaquero Beşiktaş'ın ilk teklifi kabul etmediğini duyururken, Vaclav Cerny'nin yeniden Rangers forması giymeye sıcak baktığını öne sürdü.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Rangers cephesinin, Çek yıldız için girişimlerini önümüzdeki günlerde hızlandırması bekleniyor.
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Eski takımı peşini bırakmıyor! Vaclav Cerny için yen teklif yolda
Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu Vaclav Cerny'i eski kulübü yeniden kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlı ekibin 6 milyon euroluk teklifi geri çevirmesinin ardından transferden vazgeçmeyen Rangers yeni teklif hazırlığında. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Vaclav Cerny için İskoçya'dan sürpriz bir transfer girişimi geldi.
RANGERS, VACLAV CERNY'İ İSTİYOR
İskoç basınında yer alan haberlere göre; Rangers, eski futbolcusu Vaclav Cerny'yi yeniden takıma kazandırmak amacıyla Beşiktaş'a 6 milyon euroluk resmi bir teklif sundu. Siyah-beyazlı yönetimin ise bu teklifi yetersiz bularak reddettiği iddia edildi.
Haberde, Rangers'ın transferden vazgeçmediği ve kısa süre içerisinde ikinci teklifini hazırladığı belirtildi. İskoç ekibinin, transferi 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle tamamlayabileceğine inandığı aktarıldı.
CERNY, RANGERS'A SICAK BAKIYOR
Gazeteci Christian Vaquero Beşiktaş'ın ilk teklifi kabul etmediğini duyururken, Vaclav Cerny'nin yeniden Rangers forması giymeye sıcak baktığını öne sürdü.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Rangers cephesinin, Çek yıldız için girişimlerini önümüzdeki günlerde hızlandırması bekleniyor.
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