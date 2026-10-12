Beşiktaş-Kocaelispor maçında olay: Taraftara gözaltı
Beşiktaş-Kocaelispor maçında olay: Taraftara gözaltı
Beşiktaş ile Kocaelispor arasında İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahaya yabancı madde atılması üzerine adli işlem başlatıldı. Kocaelispor'un golünün ardından tribünden fırlatılan pet su bardağı, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet etti. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.S. isimli taraftar gözaltına alınırken, şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 16:51
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 16:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Karşılaşma sırasında Kocaelispor'un gol atmasının ardından tribünde bulunan Beşiktaş taraftarı E.S.'nin sahaya pet su bardağı fırlattığı belirtildi. Fırlatılan bardak, Kocaelispor forması giyen Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet etti.
Yaşanan olayın ardından ilgili birimler tarafından işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahaya yabancı madde attığı belirtilen taraftar hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüpheli taraftar hakkında adli işlem başlatıldı
Gözaltına alınan E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Şüphelinin ifadesi alınarak olayla ilgili adli süreç yürütüldü.
Savcılık, E.S.'yi spor alanlarında silah sayılan bir cisimle kasten yaralama suçlaması kapsamında tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilip verilmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Mahkemenin vereceği karar, adli sürecin sonraki aşamasını belirleyecek.
Spor alanlarında güvenlik kuralları uygulanıyor
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, spor müsabakalarında güvenliğin sağlanmasına ve şiddet olaylarının önlenmesine yönelik hükümler içeriyor. Tribünlerden sahaya yabancı madde atılması gibi eylemler, olayın niteliğine göre adli ve idari işlemlere konu olabiliyor.
Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında yaşanan olayla ilgili başlatılan adli süreçte şüphelinin hukuki durumu, mahkemenin değerlendirmesinin ardından netleşecek.
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Beşiktaş-Kocaelispor maçında olay: Taraftara gözaltı
Beşiktaş ile Kocaelispor arasında İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahaya yabancı madde atılması üzerine adli işlem başlatıldı. Kocaelispor'un golünün ardından tribünden fırlatılan pet su bardağı, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet etti. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.S. isimli taraftar gözaltına alınırken, şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Karşılaşma sırasında Kocaelispor'un gol atmasının ardından tribünde bulunan Beşiktaş taraftarı E.S.'nin sahaya pet su bardağı fırlattığı belirtildi. Fırlatılan bardak, Kocaelispor forması giyen Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet etti.
Yaşanan olayın ardından ilgili birimler tarafından işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahaya yabancı madde attığı belirtilen taraftar hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüpheli taraftar hakkında adli işlem başlatıldı
Gözaltına alınan E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Şüphelinin ifadesi alınarak olayla ilgili adli süreç yürütüldü.
Savcılık, E.S.'yi spor alanlarında silah sayılan bir cisimle kasten yaralama suçlaması kapsamında tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilip verilmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Mahkemenin vereceği karar, adli sürecin sonraki aşamasını belirleyecek.
Spor alanlarında güvenlik kuralları uygulanıyor
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, spor müsabakalarında güvenliğin sağlanmasına ve şiddet olaylarının önlenmesine yönelik hükümler içeriyor. Tribünlerden sahaya yabancı madde atılması gibi eylemler, olayın niteliğine göre adli ve idari işlemlere konu olabiliyor.
Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında yaşanan olayla ilgili başlatılan adli süreçte şüphelinin hukuki durumu, mahkemenin değerlendirmesinin ardından netleşecek.
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