Aziz Yıldırım yönetimi Guendouzi için nasıl bir yol çizdi?
Aziz Yıldırım yönetimi Guendouzi için nasıl bir yol çizdi?
Fenerbahçe'de başkanlık görevine yeniden seçilen Aziz Yıldırım ve yönetimi, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürürken Matteo Guendouzi ile ilgili kararını netleştirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, ara transfer döneminde kadroya katılan Fransız orta saha oyuncusunu takımda tutmayı planladığı öğrenildi. Kulübün orta saha yapılanmasında Guendouzi'nin üstleneceği rol, yeni sezon hazırlıkları sürecinde yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 09.06.2026 22:57
Haber Güncellenme Tarihi: 09.06.2026 23:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Matteo Guendouzi'nin sezon boyunca ortaya koyduğu performansın yönetim tarafından olumlu değerlendirildiği belirtildi. Başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesinin, deneyimli futbolcuyu gelecek sezon kadro yapılanmasının önemli parçalarından biri olarak gördüğü ifade edildi.
Orta sahada istikrarlı görüntü sergiledi
N'Golo Kanté ile birlikte orta sahada görev yapan Guendouzi, sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta istikrarlı bir performans ortaya koydu. Top kazanma becerisi, mücadele gücü ve oyunun iki yönüne yaptığı katkıyla teknik heyetin dikkatini çeken Fransız oyuncu, sezonun öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
İlk golünü derbide attı
Matteo Guendouzi, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü Süper Kupa'da Galatasaray karşısında kaydetti. Fransız futbolcu sezon içerisindeki ikinci golünü ise Samsunspor maçında attı. Guendouzi, geride kalan süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Yeni sezon planlamasında öne çıkıyor
Yönetimin performansından memnun olduğu Matteo Guendouzi ile yola devam etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Fransız orta saha oyuncusunun, 2026-2027 sezonunda da Fenerbahçe'nin merkez orta saha kurgusunda önemli bir görev üstlenmesi bekleniyor.
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Aziz Yıldırım yönetimi Guendouzi için nasıl bir yol çizdi?
Fenerbahçe'de başkanlık görevine yeniden seçilen Aziz Yıldırım ve yönetimi, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürürken Matteo Guendouzi ile ilgili kararını netleştirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, ara transfer döneminde kadroya katılan Fransız orta saha oyuncusunu takımda tutmayı planladığı öğrenildi. Kulübün orta saha yapılanmasında Guendouzi'nin üstleneceği rol, yeni sezon hazırlıkları sürecinde yakından takip edilecek.
Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Matteo Guendouzi'nin sezon boyunca ortaya koyduğu performansın yönetim tarafından olumlu değerlendirildiği belirtildi. Başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesinin, deneyimli futbolcuyu gelecek sezon kadro yapılanmasının önemli parçalarından biri olarak gördüğü ifade edildi.
Orta sahada istikrarlı görüntü sergiledi
N'Golo Kanté ile birlikte orta sahada görev yapan Guendouzi, sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta istikrarlı bir performans ortaya koydu. Top kazanma becerisi, mücadele gücü ve oyunun iki yönüne yaptığı katkıyla teknik heyetin dikkatini çeken Fransız oyuncu, sezonun öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
İlk golünü derbide attı
Matteo Guendouzi, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü Süper Kupa'da Galatasaray karşısında kaydetti. Fransız futbolcu sezon içerisindeki ikinci golünü ise Samsunspor maçında attı. Guendouzi, geride kalan süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Yeni sezon planlamasında öne çıkıyor
Yönetimin performansından memnun olduğu Matteo Guendouzi ile yola devam etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Fransız orta saha oyuncusunun, 2026-2027 sezonunda da Fenerbahçe'nin merkez orta saha kurgusunda önemli bir görev üstlenmesi bekleniyor.
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