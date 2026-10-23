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Avrupa'da 2 galibiyet, 2 beraberlik! Türkiye'nin ülke puanı belli oldu

Avrupa kupalarında kritik bir hafta geride kaldı. Türk takımları Avrupa kupalarında haftayı iki galibiyet ve iki beraberlikle kapattı. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:49
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 08:50
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Avrupa'da 2 galibiyet, 2 beraberlik! Türkiye'nin ülke puanı belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor sahasında Hearts'ı Salah ve Dju'nun golleriyle 2-0 yendi. Bordo mavililer 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlıların gollerini Ndidi ve Olaitan attı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 7 yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Lille'i deplasmanda 4-2 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Yunus Akgün, Batrakov, Torreira ve Osimhen attı. Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçta Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin gollerini Oğuz Aydın ve Mason Greenwood attı. Fenerbahçe puanını 2 yaptı.

Avrupa kupalarında haftanın sona ermesiyle UEFA ülke puanı güncellendi. İşte son durum:

UEFA ÜLKE PUANI

1- İngiltere | 106.463 puan

2- İtalya | 90.732 puan

3- İspanya | 85.868 puan

4- Almanya | 83.973 puan

5- Fransa | 71.010 puan

6- Portekiz | 67.350 puan

7- Belçika | 62.450 puan

8- Hollanda | 55.395 puan

9- Türkiye | 52.275 puan

10- Yunanistan | 46.612 puan

11- Çekya | 45.725 puan

12- Polonya | 45.725 puan

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