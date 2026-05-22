SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya’da düzenlenen AeQuilibrim Kupası’ndaki ilk maçında Polonya’yı 3-2 mağlup etti. Cenova kentindeki Pala Sport Salonu’nda oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, tie-break setinde üstünlük sağlayarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Haber Giriş Tarihi: 22.05.2026 23:03
Haber Güncellenme Tarihi: 22.05.2026 23:05
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı geçti

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, karşılaşmanın ilk iki setini 25-22 ve 25-20 kazandı. Polonya ise üçüncü ve dördüncü setleri 25-22’lik skorlarla alarak mücadeleyi karar setine taşıdı.

Karar setinde üstün oyun ortaya koyan Türkiye, tie-break bölümünü 15-9 kazanarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Sıradaki rakip İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, AeQuilibrim Kupası’ndaki ikinci maçında yarın TSİ 22.00’de ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.

Milliler, turnuvadaki üçüncü ve son maçında ise 24 Mayıs Pazar günü TSİ 18.00’de Sırbistan karşısına çıkacak.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver