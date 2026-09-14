Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan giren ve gol pası veren Arda Güler performansıyla yine dikkatleri üzerine topladı. İspanyol basını Arda Güler'in kısa süre sahada kalmasına takım en iyisi olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 10:02
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 10:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan giren ve gol pası veren Arda Güler'den İspanya'da övgüyle söz edildi. Bu sezon LaLiga'da 5 maçta forma giyen Türk futbolcu 1 gol, 2 asistle 3 gole direkt etki etti. As gazetesindeki haberde "Türk oyuncu 71. dakikada oyuna girdi ve her şeyi doğru yaptı. 20 dakikalık muhteşem bir gösterinin ardından, adeta pastanın üzerindeki krema gibiydi: Arda Güler'in harika pası, Mbappe'nin ikinci golünü atmasını sağladı" ifadeleri kullanıldı.
MADRİD'İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYOR
Marca gazetesi kapak sayfasında Arda Güler başlığıyla yayınlandı. Türk futbolcunun Mbappe ile birbirlerine sarıldıkları gol fotoğrafı eşliğinde manşette 'Güler, Madrid'in çehresini değiştiriyor' ifadesine yer verildi. Marca aynı zamanda Arda Güler'i maçın en iyi oyuncusu olarak gösterdi ve son bölümlerde oyuna girmiş olmasına rağmen en yüksek puanı genç futbolcuya verdi.
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20 dakikada İspanya'yı kendine hayran bıraktı!
Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan giren ve gol pası veren Arda Güler performansıyla yine dikkatleri üzerine topladı. İspanyol basını Arda Güler'in kısa süre sahada kalmasına takım en iyisi olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan giren ve gol pası veren Arda Güler'den İspanya'da övgüyle söz edildi. Bu sezon LaLiga'da 5 maçta forma giyen Türk futbolcu 1 gol, 2 asistle 3 gole direkt etki etti. As gazetesindeki haberde "Türk oyuncu 71. dakikada oyuna girdi ve her şeyi doğru yaptı. 20 dakikalık muhteşem bir gösterinin ardından, adeta pastanın üzerindeki krema gibiydi: Arda Güler'in harika pası, Mbappe'nin ikinci golünü atmasını sağladı" ifadeleri kullanıldı.
MADRİD'İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYOR
Marca gazetesi kapak sayfasında Arda Güler başlığıyla yayınlandı. Türk futbolcunun Mbappe ile birbirlerine sarıldıkları gol fotoğrafı eşliğinde manşette 'Güler, Madrid'in çehresini değiştiriyor' ifadesine yer verildi. Marca aynı zamanda Arda Güler'i maçın en iyi oyuncusu olarak gösterdi ve son bölümlerde oyuna girmiş olmasına rağmen en yüksek puanı genç futbolcuya verdi.
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