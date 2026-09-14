Özel ile Yavaş arasında yeni kriz! “Benim onayımla gitti” sözleri gerilimi tırmandırdı
Özel ile Yavaş arasında yeni kriz! “Benim onayımla gitti” sözleri gerilimi tırmandırdı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in “benim onayımla gitti” sözlerinden rahatsız olduğu öne sürüldü. Gazeteci Barış Yarkadaş, Yavaş’ın tepkisini aktarırken, CHP kaynaklarının da Özel’in tutumunu “siyasi etiğe uygun değil” sözleriyle eleştirdiğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 13:52
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 13:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin 103. yıl resepsiyonu sürerken Başkan Erdoğan ile görüşmesi siyaset gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.
TARTIŞMALARI ALEVLENDİREN ÇIKIŞ
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Mansur Yavaş'ın görüşmeye kendisnin onayıyla gittiğini iddia ederek tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.
"ÖZEL'İN AÇIKLAMASINDAN RAHATSIZ"
Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100'de yaptığı açıklamada Mansur Yavaş etrafında yaşananlar ve Yavaş'ın görüşleri hakkında dikkat çeken kulis bilgileri aktardı.
Yarkadaş, "Mansur Yavaş, Özgür Özel'in 'Benim onayımla gitti' sözüne sitem etmiş. Bu durumdan rahatsız olmuş ve rahatsızlığını dile getirmiş." dedi.
Sözlerini sürdüren Yarkadaş, "Özgür Özel orada hemen bir pozisyon aldı. Bu rahatsızlık Özgür Özel'e de mutlaka yansımıştır." diye konuştu.
"SİYASİ ETİĞE UYGUN DEĞİL"
Öte yandan Barış Yarkadaş'ın CHP'li kaynaklardan edindiği bilgiler ise şöyle oldu:
Özgür Özel, CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la her konuda birlikte hareket ediyormuş görüntüsü vermeye ve Yavaş kendi kontrolündeymiş havası yaratmaya çalışıyor. Bu tutum siyasi etiğe uygun değil.
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Özel ile Yavaş arasında yeni kriz! “Benim onayımla gitti” sözleri gerilimi tırmandırdı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in “benim onayımla gitti” sözlerinden rahatsız olduğu öne sürüldü. Gazeteci Barış Yarkadaş, Yavaş’ın tepkisini aktarırken, CHP kaynaklarının da Özel’in tutumunu “siyasi etiğe uygun değil” sözleriyle eleştirdiğini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin 103. yıl resepsiyonu sürerken Başkan Erdoğan ile görüşmesi siyaset gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.
TARTIŞMALARI ALEVLENDİREN ÇIKIŞ
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Mansur Yavaş'ın görüşmeye kendisnin onayıyla gittiğini iddia ederek tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.
"ÖZEL'İN AÇIKLAMASINDAN RAHATSIZ"
Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100'de yaptığı açıklamada Mansur Yavaş etrafında yaşananlar ve Yavaş'ın görüşleri hakkında dikkat çeken kulis bilgileri aktardı.
Yarkadaş, "Mansur Yavaş, Özgür Özel'in 'Benim onayımla gitti' sözüne sitem etmiş. Bu durumdan rahatsız olmuş ve rahatsızlığını dile getirmiş." dedi.
Sözlerini sürdüren Yarkadaş, "Özgür Özel orada hemen bir pozisyon aldı. Bu rahatsızlık Özgür Özel'e de mutlaka yansımıştır." diye konuştu.
"SİYASİ ETİĞE UYGUN DEĞİL"
Öte yandan Barış Yarkadaş'ın CHP'li kaynaklardan edindiği bilgiler ise şöyle oldu:
Özgür Özel, CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la her konuda birlikte hareket ediyormuş görüntüsü vermeye ve Yavaş kendi kontrolündeymiş havası yaratmaya çalışıyor. Bu tutum siyasi etiğe uygun değil.
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