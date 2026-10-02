Mersin’de 336 milyon liralık yolsuzluk iddiası

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında ihale dosyaları, MASAK verileri, tape kayıtları ve gizli tanık ifadelerine dayandırılan yeni iddialar gündeme geldi. Soruşturma dosyasındaki incelemelerde toplam 336 milyon 86 bin 968 TL tutarındaki mal ve hizmet alımlarına ilişkin iddialara yer verilirken, süreçte mali kayıtlar ve ihale işlemlerinin incelenmeye devam ettiği aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 18:11
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 18:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma kapsamında 11 Mart 2026’da belediye yerleşkesinde gerçekleştirilen aramalarda 314 doğrudan temin ve ihale dosyasına el konulduğu belirtildi.
Dosyaları inceleyen Muhasebat Genel Müdürlüğünün 2022-2026 dönemindeki mal ve hizmet alımlarından 41 milyon 419 bin 452 TL tutarındaki 13 ihale ve doğrudan teminde usulsüzlük tespit ettiği aktarıldı.
TV100'ün haberine göre, incelemelerin Özel Kalem, Makine İkmal ve Onarım, Kültür Sanat ve Sosyal İşler, Fen İşleri, Bilgi İşlem ile Gençlik ve Spor birimlerinde gerçekleştirilen çeşitli işlemleri kapsadığı kaydedildi.
Dosyada 336 milyon 86 bin 968 TL tutar yer aldı
Soruşturma dosyasındaki incelemelere göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bazı belediye yöneticilerinin “fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği” ileri sürüldü.
Dosyada, söz konusu kişilerle ilişkilendirilen mal ve hizmet alımlarının toplam tutarının 336 milyon 86 bin 968 TL olduğu ve bu işlemlere ilişkin sorumluluk iddialarının soruşturulduğu belirtildi.
Katı atık ihalesi de incelemeye alındı
Başka bir soruşturma kapsamında belediyenin katı atık ihalesinin de incelendiği aktarıldı. İhaleyi kazanan Çevtem ile alt yüklenici PAKMER’in kurucusunun Bülent Sarpkaya olduğu belirtildi.
Dosyadaki beyanlarda Sarpkaya ile Vahap Seçer arasında ihale öncesine dayanan bir ilişki bulunduğu ve Sarpkaya’nın Seçer’in “kasası” olduğu iddia edildi. Bu ifade soruşturma dosyasındaki beyanlara dayanıyor ve kesinleşmiş bir yargı kararını ifade etmiyor.
İncelemelerde Sarpkaya’ya ait şirketlerle Seçer Tarım ve eski adı VBM Tarım olan PALM Tarım arasında ticari ilişkiler bulunduğunun belirtildiği aktarıldı.
Belediyeden PAKMER’e 3,5 milyon TL gönderildiği, söz konusu paranın daha sonra Çevtem ve Özkaya Gıda arasındaki para transferlerine konu olduğu da dosyadaki iddialar arasında yer aldı.
İhale öncesindeki 1,8 milyon TL transfer incelendi
28 Nisan 2026’da yapılması planlanan “Belediye Atıklarının Katı Atık Aktarma İstasyonlarından Düzenli Depolama Alanına Taşınması ve Aktarma İstasyonlarının İşletmesi” ihalesinden önce gerçekleştiği belirtilen bir para transferi de soruşturma dosyasına girdi.
Dosyadaki bilgilere göre 6 Mart 2026’da Bülent Sarpkaya’ya ait Özkaya Gıda’dan Mersin Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 800 bin TL gönderildi. Transfer açıklamasında “Belediye hizmetlerinde kullanmak üzere gönderilen bağış” ifadesinin bulunduğu belirtildi.
Tape kayıtları soruşturma dosyasına girdi
Soruşturma kapsamında Cem Zafer Kutlu ile belediye iştiraki Kültür A.Ş.’de makam şoförü olarak çalıştığı belirtilen Ahmet Özcan arasında “işçi giyimleri” ihalesine ilişkin bir görüşmenin de dosyaya girdiği aktarıldı.
Özcan’ın görüşmede, “Vahap Başkan’ın emri olmadan bir tane adam çıkmaz, Vahap Başkan’ın emri olmadan da bir satım olmaz” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Gizli tanıkların ifadelerine yer verildi
Dosyadaki bir gizli tanığın, Vahap Seçer’in Genel Sekreter Olcay Tok, Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve akrabası olduğu belirtilen Serdal Gökayaz’ın sorumluluğundaki birimler üzerinden usulsüz ihale ve doğrudan temin işlemleri yaptırdığını öne sürdüğü aktarıldı.
Aynı tanığın, Seçer’in şirketinde muhasebeci olarak çalışan bir kişinin belediyenin Makine İkmal ve Onarım Dairesine yerleştirildiğini ve bazı alımların bu kişi üzerinden gerçekleştirildiğini iddia ettiği belirtildi.
Başka bir gizli tanığın ise Seçer’in belediyeden ihale alan bazı firma yetkilileriyle Mersin 3. Çevre Yolu’ndaki Kala Restoran’ın özel locasında görüştüğünü duyduğunu beyan ettiği kaydedildi.
MASAK verileri ve tapu kayıtları incelendi
Soruşturma kapsamında MASAK verileri ile tapu kayıtlarının da incelemeye alındığı belirtildi. Dosyada, belediyeden ihale ve doğrudan temin yoluyla ödeme alan bazı firma sahiplerinin Doğukan Uyan ve annesi Hülya Uyan adına taşınmaz satın aldığı ve bedellerin firma sahiplerince ödendiği yönünde tespitlere yer verildiği aktarıldı.
Muhasebat Genel Müdürlüğünün ayrıca Özel Kalem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 7 ihale ve 12 doğrudan teminde usulsüzlük tespit ettiği belirtildi. Doğukan Uyan’ın söz konusu belgelerin bir bölümünde imzasının bulunduğu kaydedildi.
“Çantacı firma” iddiaları dosyada
Soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtilen Ferit Bişkin hakkında da bazı ihale belgelerini belediye görevlilerinden temin ettiği, “çantacı” olarak nitelendirilen şirketlere teklif verdirdiği veya bu firmalar adına kaşe ve imza kullanarak teklif hazırladığı yönündeki beyanların dosyaya girdiği aktarıldı.
MASAK ve tapu incelemelerinde belediyeden ödeme alan bazı firmalar, belediye görevlileri ve diğer şirketler arasında şüpheli olarak değerlendirilen para transferlerinin bulunduğu belirtildi. Metin Çulcu yönünden yapılan incelemelerde de benzer bir şirket sistemine ilişkin iddiaların dosyada yer aldığı kaydedildi.
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Mersin’de 336 milyon liralık yolsuzluk iddiası
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında ihale dosyaları, MASAK verileri, tape kayıtları ve gizli tanık ifadelerine dayandırılan yeni iddialar gündeme geldi. Soruşturma dosyasındaki incelemelerde toplam 336 milyon 86 bin 968 TL tutarındaki mal ve hizmet alımlarına ilişkin iddialara yer verilirken, süreçte mali kayıtlar ve ihale işlemlerinin incelenmeye devam ettiği aktarıldı.
Soruşturma kapsamında 11 Mart 2026’da belediye yerleşkesinde gerçekleştirilen aramalarda 314 doğrudan temin ve ihale dosyasına el konulduğu belirtildi.
Dosyaları inceleyen Muhasebat Genel Müdürlüğünün 2022-2026 dönemindeki mal ve hizmet alımlarından 41 milyon 419 bin 452 TL tutarındaki 13 ihale ve doğrudan teminde usulsüzlük tespit ettiği aktarıldı.
TV100'ün haberine göre, incelemelerin Özel Kalem, Makine İkmal ve Onarım, Kültür Sanat ve Sosyal İşler, Fen İşleri, Bilgi İşlem ile Gençlik ve Spor birimlerinde gerçekleştirilen çeşitli işlemleri kapsadığı kaydedildi.
Dosyada 336 milyon 86 bin 968 TL tutar yer aldı
Soruşturma dosyasındaki incelemelere göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bazı belediye yöneticilerinin “fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği” ileri sürüldü.
Dosyada, söz konusu kişilerle ilişkilendirilen mal ve hizmet alımlarının toplam tutarının 336 milyon 86 bin 968 TL olduğu ve bu işlemlere ilişkin sorumluluk iddialarının soruşturulduğu belirtildi.
Katı atık ihalesi de incelemeye alındı
Başka bir soruşturma kapsamında belediyenin katı atık ihalesinin de incelendiği aktarıldı. İhaleyi kazanan Çevtem ile alt yüklenici PAKMER’in kurucusunun Bülent Sarpkaya olduğu belirtildi.
Dosyadaki beyanlarda Sarpkaya ile Vahap Seçer arasında ihale öncesine dayanan bir ilişki bulunduğu ve Sarpkaya’nın Seçer’in “kasası” olduğu iddia edildi. Bu ifade soruşturma dosyasındaki beyanlara dayanıyor ve kesinleşmiş bir yargı kararını ifade etmiyor.
İncelemelerde Sarpkaya’ya ait şirketlerle Seçer Tarım ve eski adı VBM Tarım olan PALM Tarım arasında ticari ilişkiler bulunduğunun belirtildiği aktarıldı.
Belediyeden PAKMER’e 3,5 milyon TL gönderildiği, söz konusu paranın daha sonra Çevtem ve Özkaya Gıda arasındaki para transferlerine konu olduğu da dosyadaki iddialar arasında yer aldı.
İhale öncesindeki 1,8 milyon TL transfer incelendi
28 Nisan 2026’da yapılması planlanan “Belediye Atıklarının Katı Atık Aktarma İstasyonlarından Düzenli Depolama Alanına Taşınması ve Aktarma İstasyonlarının İşletmesi” ihalesinden önce gerçekleştiği belirtilen bir para transferi de soruşturma dosyasına girdi.
Dosyadaki bilgilere göre 6 Mart 2026’da Bülent Sarpkaya’ya ait Özkaya Gıda’dan Mersin Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 800 bin TL gönderildi. Transfer açıklamasında “Belediye hizmetlerinde kullanmak üzere gönderilen bağış” ifadesinin bulunduğu belirtildi.
Tape kayıtları soruşturma dosyasına girdi
Soruşturma kapsamında Cem Zafer Kutlu ile belediye iştiraki Kültür A.Ş.’de makam şoförü olarak çalıştığı belirtilen Ahmet Özcan arasında “işçi giyimleri” ihalesine ilişkin bir görüşmenin de dosyaya girdiği aktarıldı.
Özcan’ın görüşmede, “Vahap Başkan’ın emri olmadan bir tane adam çıkmaz, Vahap Başkan’ın emri olmadan da bir satım olmaz” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Gizli tanıkların ifadelerine yer verildi
Dosyadaki bir gizli tanığın, Vahap Seçer’in Genel Sekreter Olcay Tok, Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve akrabası olduğu belirtilen Serdal Gökayaz’ın sorumluluğundaki birimler üzerinden usulsüz ihale ve doğrudan temin işlemleri yaptırdığını öne sürdüğü aktarıldı.
Aynı tanığın, Seçer’in şirketinde muhasebeci olarak çalışan bir kişinin belediyenin Makine İkmal ve Onarım Dairesine yerleştirildiğini ve bazı alımların bu kişi üzerinden gerçekleştirildiğini iddia ettiği belirtildi.
Başka bir gizli tanığın ise Seçer’in belediyeden ihale alan bazı firma yetkilileriyle Mersin 3. Çevre Yolu’ndaki Kala Restoran’ın özel locasında görüştüğünü duyduğunu beyan ettiği kaydedildi.
MASAK verileri ve tapu kayıtları incelendi
Soruşturma kapsamında MASAK verileri ile tapu kayıtlarının da incelemeye alındığı belirtildi. Dosyada, belediyeden ihale ve doğrudan temin yoluyla ödeme alan bazı firma sahiplerinin Doğukan Uyan ve annesi Hülya Uyan adına taşınmaz satın aldığı ve bedellerin firma sahiplerince ödendiği yönünde tespitlere yer verildiği aktarıldı.
Muhasebat Genel Müdürlüğünün ayrıca Özel Kalem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 7 ihale ve 12 doğrudan teminde usulsüzlük tespit ettiği belirtildi. Doğukan Uyan’ın söz konusu belgelerin bir bölümünde imzasının bulunduğu kaydedildi.
“Çantacı firma” iddiaları dosyada
Soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtilen Ferit Bişkin hakkında da bazı ihale belgelerini belediye görevlilerinden temin ettiği, “çantacı” olarak nitelendirilen şirketlere teklif verdirdiği veya bu firmalar adına kaşe ve imza kullanarak teklif hazırladığı yönündeki beyanların dosyaya girdiği aktarıldı.
MASAK ve tapu incelemelerinde belediyeden ödeme alan bazı firmalar, belediye görevlileri ve diğer şirketler arasında şüpheli olarak değerlendirilen para transferlerinin bulunduğu belirtildi. Metin Çulcu yönünden yapılan incelemelerde de benzer bir şirket sistemine ilişkin iddiaların dosyada yer aldığı kaydedildi.
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