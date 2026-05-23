Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere veryansın

'Mutlak Butlan' kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Özgür bey görüşeceğini ifade etti ama görüşmedi' dedi. Kılıçdaroğlu, tabandan gelen eleştirilere yönelik ise 'Bizim parti kültürümüzde, hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 23.05.2026 14:51
Haber Güncellenme Tarihi: 23.05.2026 14:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde açıklama yaptı.
"ÖZGÜR BEY İLE ŞUANA KADAR GÖRÜŞMEDİK"
Şimdi bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür bey benimle görüşeceğini ifade etmişti şuana kadar görüşmedik, umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi 'ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim' demişti. Belki bugün gerçekleşir.
"PARTİNİN AHLAKİ DEĞERLERİNİ DÜZELTMEMİZ LAZIM"
Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren bir partidir. CHP ahlaki değerlerini, ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
"PARTİYİ AHLAKİ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA BIRAKMAK DOĞRU DEĞİL"
Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti Cumhuriyet'i kuran bir partidir, ahlaki erdemi kendisine felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere veryansın
'Mutlak Butlan' kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Özgür bey görüşeceğini ifade etti ama görüşmedi' dedi. Kılıçdaroğlu, tabandan gelen eleştirilere yönelik ise 'Bizim parti kültürümüzde, hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir' ifadelerini kullandı.
Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde açıklama yaptı.
"ÖZGÜR BEY İLE ŞUANA KADAR GÖRÜŞMEDİK"
Şimdi bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür bey benimle görüşeceğini ifade etmişti şuana kadar görüşmedik, umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi 'ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim' demişti. Belki bugün gerçekleşir.
"PARTİNİN AHLAKİ DEĞERLERİNİ DÜZELTMEMİZ LAZIM"
Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren bir partidir. CHP ahlaki değerlerini, ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
"PARTİYİ AHLAKİ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA BIRAKMAK DOĞRU DEĞİL"
Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti Cumhuriyet'i kuran bir partidir, ahlaki erdemi kendisine felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.
Çok Okunanlar