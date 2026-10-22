Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı'ndan YENİ Parti kararı
Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı'ndan YENİ Parti kararı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı siyasi yolculuğuna YENİ Parti çatısı altında devam edeceğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 22:12
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 22:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Paylaşılan metne göre Mesut Kösedağı, X hesabından yayımladığı belirtilen videoya "YENİ bir başlangıç" notunu ekledi. Açıklamada, 23 yıldır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından geçen ay kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği ifade edildi.
Kösedağı şu ifadeleri kullandı.
"Değerli Kadıköylüler, biliyorsunuz geçen ay 23 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildim.
Bu geçen bir aylık süre zarfında sahada sizlerden aldığım geri dönüşler benim için çok kıymetli oldu. Her mahalleye gittiğimde, her sokağa gittiğimde sizlerle konuştum, sizleri dinledim. Bu bir aylık süre zarfından sonra artık sizlerle beraber bir karar verdim. Bundan sonraki siyasi yolculuğuma, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti saflarına katıldığımı sizlere bildirmek isterim. 36 meclis üyemizin 30'uyla beraber bu kararı aldık. Artık sizlerle Kadıköyümüz için hep beraber çalışmaya YENİ Parti çatısı altında devam edeceğiz.
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Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı'ndan YENİ Parti kararı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı siyasi yolculuğuna YENİ Parti çatısı altında devam edeceğini açıkladı.
Paylaşılan metne göre Mesut Kösedağı, X hesabından yayımladığı belirtilen videoya "YENİ bir başlangıç" notunu ekledi. Açıklamada, 23 yıldır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından geçen ay kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği ifade edildi.
Kösedağı şu ifadeleri kullandı.
"Değerli Kadıköylüler, biliyorsunuz geçen ay 23 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildim.
Bu geçen bir aylık süre zarfında sahada sizlerden aldığım geri dönüşler benim için çok kıymetli oldu. Her mahalleye gittiğimde, her sokağa gittiğimde sizlerle konuştum, sizleri dinledim. Bu bir aylık süre zarfından sonra artık sizlerle beraber bir karar verdim. Bundan sonraki siyasi yolculuğuma, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti saflarına katıldığımı sizlere bildirmek isterim. 36 meclis üyemizin 30'uyla beraber bu kararı aldık. Artık sizlerle Kadıköyümüz için hep beraber çalışmaya YENİ Parti çatısı altında devam edeceğiz.
Hepimizin yolu açık olsun."
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