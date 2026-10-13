Etimesgut Belediyesi'ne operasyon 25 kişi gözaltında
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon 25 kişi gözaltında
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediyeye yönelik yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında, aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 personelin gözaltına alındığı bildirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirildiği aktarılan operasyonda, Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da gözaltına alınan kişiler arasında yer aldığı ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:29
Haber Güncellenme Tarihi: 13.10.2026 09:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Paylaşılan bilgilere göre gözaltına alınan isimlerden Fikret Gözüoğlu, daha önce gerçekleştirildiği belirtilen operasyonun ardından belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi. Gültekin Bayındır'ın ise Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığı döneminde aynı görevde bulunduğu aktarıldı.
Önceki soruşturmayla ilgili aktarılan tutuklama bilgileri ve görev değişikliklerinin resmî kayıtlarla doğrulanması gerekiyor. İki başkan yardımcısına yöneltilen bireysel suçlamaların ayrıntıları da henüz netleşmedi.
Soruşturmada hangi suçlamalar yer alıyor?
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında suç örgütü kurma, yönetme veya örgüte üye olma, zimmet, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarının gündemde olduğu aktarıldı.
Adli süreçte yeni açıklamalar bekleniyor
Soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilen 25 kişinin ifade işlemleri, olası adliyeye sevk kararları ve savcılık tarafından yapılabilecek açıklamalar sürecin sonraki aşamalarını oluşturuyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon 25 kişi gözaltında
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediyeye yönelik yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında, aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 personelin gözaltına alındığı bildirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirildiği aktarılan operasyonda, Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da gözaltına alınan kişiler arasında yer aldığı ifade edildi.
Paylaşılan bilgilere göre gözaltına alınan isimlerden Fikret Gözüoğlu, daha önce gerçekleştirildiği belirtilen operasyonun ardından belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi. Gültekin Bayındır'ın ise Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığı döneminde aynı görevde bulunduğu aktarıldı.
Önceki soruşturmayla ilgili aktarılan tutuklama bilgileri ve görev değişikliklerinin resmî kayıtlarla doğrulanması gerekiyor. İki başkan yardımcısına yöneltilen bireysel suçlamaların ayrıntıları da henüz netleşmedi.
Soruşturmada hangi suçlamalar yer alıyor?
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında suç örgütü kurma, yönetme veya örgüte üye olma, zimmet, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarının gündemde olduğu aktarıldı.
Adli süreçte yeni açıklamalar bekleniyor
Soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilen 25 kişinin ifade işlemleri, olası adliyeye sevk kararları ve savcılık tarafından yapılabilecek açıklamalar sürecin sonraki aşamalarını oluşturuyor.
Çok Okunanlar