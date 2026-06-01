Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP tartışmalarına mesaj:" Ana muhalefetin tartışması bizi ilgilendirmiyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda CHP'de devam eden kurultay ve mutlak butlan tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, iktidarın söz konusu siyasi ve hukuki sürecin tarafı olmadığını belirtirken, açıklamalarında ulaşım yatırımları, trafik güvenliği ve Türkiye'nin stratejik hedeflerine de değindi.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 18:52
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 18:55
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de kurultay süreci sonrasında gündeme gelen mutlak butlan tartışmalarına ilk kez doğrudan değindi. Erdoğan, "Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz; olmadık, olmayacağız. Ana muhalefetin tartışması bizi ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, söz konusu sürecin CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, iktidarın bu tartışmaların tarafı olmadığı yönündeki görüşünü dile getirdi.
Bayram ve trafik güvenliği değerlendirmesi
Kurban Bayramı döneminde yaşanan trafik kazalarına da değinen Erdoğan, kazalarda hayatını kaybeden 70 vatandaş için başsağlığı mesajı verdi. Tedavileri devam eden yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
Erdoğan, alınan trafik tedbirleri, hava destekli denetimler ve ağır vasıta kısıtlamaları sayesinde ölümlü kaza ve yaralı sayılarında önceki yıllara göre düşüş yaşandığını ifade etti.
Ulaşım yatırımlarındaki veriler paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 23 yılda ulaştırma altyapısına yönelik yatırımlara ilişkin güncel verileri de açıkladı. Buna göre bölünmüş yol uzunluğu 2002 yılındaki 6 bin 101 kilometreden 30 bin 51 kilometreye yükseldi.
Otoyol uzunluğunun 1.714 kilometreden 3.796 kilometreye çıktığını belirten Erdoğan, köprü ve viyadük uzunluğunun 821 kilometreye, tünel uzunluğunun ise 856 kilometreye ulaştığını söyledi.
Hızlı tren ve havacılıkta kapasite artışı
Demiryolu yatırımlarının öncelikli alanlardan biri olduğunu ifade eden Erdoğan, hızlı tren hatlarının toplam uzunluğunun 2.251 kilometreye ulaştığını kaydetti. Bayram süresince hızlı trenlerle 322 bin yolcunun taşındığını bildirdi.
Havacılık alanında ise 2002 yılında 26 olan havalimanı sayısının 58'e yükseldiğini açıklayan Erdoğan, yıllık yaklaşık 250 milyon yolcuya hizmet verildiğini söyledi. İstanbul Havalimanı'nın bir günde 1.730 uçak trafiğiyle rekor kırdığını belirtti.
2026 projeleri ve otoyol hedefi
Erdoğan, 2026 yılında 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 ulaştırma projesinin hizmete alınmasının hedeflendiğini açıkladı.
Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu projesindeki çalışmaların hızlandırıldığını belirten Erdoğan, toplam 120 kilometre uzunluğundaki projenin 2027 yılında hizmete açılmasının planlandığını ifade etti.
Türkiye'nin stratejik konumuna vurgu
Konuşmasında bölgesel ve küresel gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin kararlarını uzun vadeli çıkarlar doğrultusunda aldığını söyledi.
Türkiye'nin savunma sanayisi, dış politika, enerji ve ulaştırma alanlarında elde ettiği kazanımlara işaret eden Erdoğan, ülkenin uluslararası gelişmelerde etkin rol üstlendiğini ifade etti.
