CHP Grup Toplantısı yarın yapılacak mı? Takvim netleşti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı'nın 2 Haziran 2026 Salı günü saat 13.30'da yapılacağını açıkladı. Parti yönetimine ilişkin tartışmaların sürdüğü süreçte yapılan açıklama, TBMM'nin resmi programında da yer aldı. Toplantıda ele alınacak başlıklar ve verilecek mesajlar siyasi gündemde yakından takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 18:37
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 18:39
TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nın daha önce ilan edildiği şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Özel, Meclis çalışmalarının devam ettiği dönemde grup toplantılarının sözlü çağrıyla da yapılabildiğini belirtti.
Özel açıklamasında, "CHP grubu burada grup kendiliğinden meclis çalışmaları sürerken sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. 13.30’da sizlerin de ilgi gösterdiği grup toplantımız ilan edildiği gibi yapılacak" ifadelerini kullandı.
Milletvekillerine bilgilendirme gönderildi
CHP Grup Başkanlığı tarafından milletvekillerine gönderilen yazıda da grup toplantısının 2 Haziran 2026 Salı günü saat 13.30'da gerçekleştirileceği bildirildi. Parti içi duyuruda toplantının planlanan takvim doğrultusunda yapılacağı bilgisine yer verildi.
TBMM programında yer aldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan haftalık programda da CHP Grup Toplantısı'na yer verildi. Meclis takviminde toplantının 2 Haziran 2026 Salı günü saat 13.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.
Son günlerde parti yönetimine ilişkin hukuki tartışmaların gölgesinde gündeme gelen toplantı, hem siyasi çevreler hem de kamuoyu tarafından yakından izleniyor.
