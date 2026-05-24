CHP Genel Merkezi’nde mutlak butlan gerilimi büyüyor
CHP’de mutlak butlan kararının ardından Genel Merkez çevresinde hareketli saatler yaşandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararının Kemal Kılıçdaroğlu’na tebliğ edilmesinin ardından CHP Genel Merkezi önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Parti yönetimi yöneticileri Genel Merkez’e çağırırken, CHP Ankara İl Başkanlığı da üyeler ve vatandaşlara “Partimize sahip çıkmak için şimdi birlik zamanı” çağrısı yaptı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 24.05.2026 09:40
Haber Güncellenme Tarihi: 24.05.2026 09:42
Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in de yer aldığı bir grup CHP Genel Merkezi önüne geldi. Genel Başkan Özgür Özel’i destekleyenler ile Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren gruplar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis ekipleri bina çevresindeki güvenlik tedbirlerini genişletti.
İcra memurları kararı tebliğ etti
İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını Kemal Kılıçdaroğlu’na tebliğ etti. Kararın Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisinde iletildiği öğrenildi.
Yüksek Seçim Kurulu ise CHP’nin mutlak butlan kararına ilişkin yaptığı itirazı reddetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP’nin tedbir kararına yaptığı itirazı kabul etmedi.
Özel ve Kılıçdaroğlu telefonda görüştü
Mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun partiyi uygun zamanda kurultaya götürme niyetini ilettiği belirtildi.
Özgür Özel ise yaptığı açıklamada, “Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz” ifadelerini kullandı.
CHP’de kurultay tartışmaları sürüyor
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak görevlendirilen ve daha sonra görevine son verilen Gürsel Tekin, olağanüstü kurultayın 7-8 ay içinde yapılabileceğini söyledi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.
Öte yandan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturmada delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiaları kapsamında 9 şüpheli tutuklanmıştı.
Polis önlemleri artırıldı
CHP Genel Merkezi çevresindeki polis sayısı artırıldı. Parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekilirken, nöbetçi milletvekilleri dışında çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekili de binaya gelerek beklemeye başladı.
