CHP’deki süreç sonrası Cemil Tugay’dan istifa kararı
CHP’deki süreç sonrası Cemil Tugay’dan istifa kararı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP hakkında verilen “Mutlak Butlan” kararı sonrasında yaşanan gelişmeler, ihraç kararları ve görevden almalar nedeniyle partiden ayrıldığını bildirdi. Tugay, bundan sonraki süreçte görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 18.06.2026 22:37
Haber Güncellenme Tarihi: 18.06.2026 22:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tugay açıklamasında, CHP’nin maruz kaldığı “Mutlak Butlan” kararı sonrasında partide yaşanan gelişmelerin ciddi zararlar oluşturduğunu düşündüğünü ifade etti. Sürecin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan partinin kurumsal yapısına olumsuz etkilerde bulunduğunu belirten Tugay, yaşananları üzüntüyle değerlendirdiğini kaydetti.
İhraç ve görevden alma kararlarına tepki
Açıklamasında son dönemde alınan ihraç kararlarına da değinen Tugay, bu kararların endişe verici olduğunu ifade etti. İzmir İl Başkanının görevden alınmasının İzmir’in siyasi iradesine yönelik bir haksızlık olduğunu savunan Tugay, parti üyeleri ve seçmenlerin ortaya koyduğu iradenin göz ardı edildiğini öne sürdü.
Tugay, art arda alınan kararların olağan karşılanamayacağını belirterek, partinin yeniden demokratik ve sağlıklı bir yönetim yapısına kavuşmasının önem taşıdığını söyledi. Olağanüstü kurultay için verdiği imza ve açıklamalarıyla sürece katkı sunmaya çalıştığını da ifade etti.
Bağımsız olarak görevine devam edecek
Cemil Tugay, yaptığı açıklamada CHP üyeliğinden istifa ettiğini ancak siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Ülkenin halkın hakları ve refahı için çalışan bir siyasi yapıya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Tugay, bundan sonraki süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak yürüteceğini açıkladı.
Açıklamada, kent yönetimine ve İzmir halkına hizmet etmeyi sürdüreceği vurgulandı. Tugay, istifasını büyük bir üzüntüyle aldığını ve gelecekte yeniden dönüş umudunu koruduğunu da belirtti.
Belediye yönetiminde yeni gelişmeler
Cemil Tugay’ın açıklamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde başka ayrılıklar da yaşandı. Başkan Vekili Levent Yıldır’ın görevinden istifa ettiği bildirildi. CHP’li belediye meclis üyeleri İrfan Özuslu ve Sıla Baysak’ın da partiden ayrıldığı aktarıldı.
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CHP’deki süreç sonrası Cemil Tugay’dan istifa kararı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP hakkında verilen “Mutlak Butlan” kararı sonrasında yaşanan gelişmeler, ihraç kararları ve görevden almalar nedeniyle partiden ayrıldığını bildirdi. Tugay, bundan sonraki süreçte görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti.
Tugay açıklamasında, CHP’nin maruz kaldığı “Mutlak Butlan” kararı sonrasında partide yaşanan gelişmelerin ciddi zararlar oluşturduğunu düşündüğünü ifade etti. Sürecin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan partinin kurumsal yapısına olumsuz etkilerde bulunduğunu belirten Tugay, yaşananları üzüntüyle değerlendirdiğini kaydetti.
İhraç ve görevden alma kararlarına tepki
Açıklamasında son dönemde alınan ihraç kararlarına da değinen Tugay, bu kararların endişe verici olduğunu ifade etti. İzmir İl Başkanının görevden alınmasının İzmir’in siyasi iradesine yönelik bir haksızlık olduğunu savunan Tugay, parti üyeleri ve seçmenlerin ortaya koyduğu iradenin göz ardı edildiğini öne sürdü.
Tugay, art arda alınan kararların olağan karşılanamayacağını belirterek, partinin yeniden demokratik ve sağlıklı bir yönetim yapısına kavuşmasının önem taşıdığını söyledi. Olağanüstü kurultay için verdiği imza ve açıklamalarıyla sürece katkı sunmaya çalıştığını da ifade etti.
Bağımsız olarak görevine devam edecek
Cemil Tugay, yaptığı açıklamada CHP üyeliğinden istifa ettiğini ancak siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Ülkenin halkın hakları ve refahı için çalışan bir siyasi yapıya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Tugay, bundan sonraki süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak yürüteceğini açıkladı.
Açıklamada, kent yönetimine ve İzmir halkına hizmet etmeyi sürdüreceği vurgulandı. Tugay, istifasını büyük bir üzüntüyle aldığını ve gelecekte yeniden dönüş umudunu koruduğunu da belirtti.
Belediye yönetiminde yeni gelişmeler
Cemil Tugay’ın açıklamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde başka ayrılıklar da yaşandı. Başkan Vekili Levent Yıldır’ın görevinden istifa ettiği bildirildi. CHP’li belediye meclis üyeleri İrfan Özuslu ve Sıla Baysak’ın da partiden ayrıldığı aktarıldı.
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