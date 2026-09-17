CHP’de yeni süreç: Gürsel Tekin’in görevi sona erdi
CHP’de yeni süreç: Gürsel Tekin’in görevi sona erdi
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki yönetimin görevi mahkemenin yeni kararıyla sona erdi.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 18:41
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 18:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yeni bir süreç başladı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yeni kararıyla İl Başkanlığı’na geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki yönetimin görevinin sona erdiği bildirildi. CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapacağı öğrenildi.
Karar, CHP’nin İstanbul örgütünde 2023 yılında gerçekleştirilen il kongresinin ardından başlayan hukuki süreçte yeni bir aşama oluşturdu. Sürecin bundan sonraki bölümünde parti yönetiminin İstanbul İl Başkanlığı konusunda atacağı adımlar takip edilecek.
Mahkeme geçici yönetim kararı vermişti
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.
Mahkeme aynı zamanda İstanbul İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu görevlendirmişti. Bu kapsamda Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı görevini geçici olarak üstlenmişti.
Son kararla birlikte Tekin ve beraberindeki geçici yönetimin görevi sona erdi. CHP’nin İstanbul örgütündeki yönetim yapısının bundan sonraki süreçte nasıl şekilleneceği, parti tarafından yapılacak görevlendirmeyle netleşecek.
Süreç 2023 İstanbul İl Kongresi’ne dayanıyor
CHP İstanbul yönetimine ilişkin hukuki süreç, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin ardından başladı. Kongrede Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.
Kongrenin ardından oylamaya ilişkin çeşitli iddialar yargıya taşındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha sonraki süreçte kongrede seçilen yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve geçici yönetim kurulu atanmasına hükmetti.
Özgür Çelik yeniden il başkanı seçilmişti
Özgür Çelik, daha sonra gerçekleştirilen CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden il başkanı seçildi. Çelik, İstanbul İl Başkanlığı yönetimine ilişkin yargı kararını Anayasa Mahkemesi’ne de taşıdı.
Başvuruda, delegelerin iradesinin yok sayıldığı ve siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği savunuldu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin son kararıyla Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici yönetimin görevinin sona ermesi, devam eden hukuki ve siyasi sürecin yeni aşamasını oluşturdu.
CHP’nin yeni görevlendirmesi bekleniyor
Mahkeme kararının ardından gözler CHP Genel Merkezi’nin İstanbul İl Başkanlığı konusunda atacağı adıma çevrildi. Partinin İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapacağı öğrenildi.
Yeni yönetim yapısına ilişkin ayrıntıların CHP tarafından yapılacak açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.
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CHP’de yeni süreç: Gürsel Tekin’in görevi sona erdi
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki yönetimin görevi mahkemenin yeni kararıyla sona erdi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yeni bir süreç başladı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yeni kararıyla İl Başkanlığı’na geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki yönetimin görevinin sona erdiği bildirildi. CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapacağı öğrenildi.
Karar, CHP’nin İstanbul örgütünde 2023 yılında gerçekleştirilen il kongresinin ardından başlayan hukuki süreçte yeni bir aşama oluşturdu. Sürecin bundan sonraki bölümünde parti yönetiminin İstanbul İl Başkanlığı konusunda atacağı adımlar takip edilecek.
Mahkeme geçici yönetim kararı vermişti
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.
Mahkeme aynı zamanda İstanbul İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu görevlendirmişti. Bu kapsamda Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı görevini geçici olarak üstlenmişti.
Son kararla birlikte Tekin ve beraberindeki geçici yönetimin görevi sona erdi. CHP’nin İstanbul örgütündeki yönetim yapısının bundan sonraki süreçte nasıl şekilleneceği, parti tarafından yapılacak görevlendirmeyle netleşecek.
Süreç 2023 İstanbul İl Kongresi’ne dayanıyor
CHP İstanbul yönetimine ilişkin hukuki süreç, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin ardından başladı. Kongrede Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.
Kongrenin ardından oylamaya ilişkin çeşitli iddialar yargıya taşındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha sonraki süreçte kongrede seçilen yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve geçici yönetim kurulu atanmasına hükmetti.
Özgür Çelik yeniden il başkanı seçilmişti
Özgür Çelik, daha sonra gerçekleştirilen CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden il başkanı seçildi. Çelik, İstanbul İl Başkanlığı yönetimine ilişkin yargı kararını Anayasa Mahkemesi’ne de taşıdı.
Başvuruda, delegelerin iradesinin yok sayıldığı ve siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği savunuldu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin son kararıyla Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici yönetimin görevinin sona ermesi, devam eden hukuki ve siyasi sürecin yeni aşamasını oluşturdu.
CHP’nin yeni görevlendirmesi bekleniyor
Mahkeme kararının ardından gözler CHP Genel Merkezi’nin İstanbul İl Başkanlığı konusunda atacağı adıma çevrildi. Partinin İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapacağı öğrenildi.
Yeni yönetim yapısına ilişkin ayrıntıların CHP tarafından yapılacak açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.
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