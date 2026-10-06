CHP’de kurultay öncesi Ümit Uysal’dan adaylık çıkışı
CHP’de kurultay öncesi Ümit Uysal’dan adaylık çıkışı
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP’nin Mart 2027’de yapılacak kurultayı öncesinde genel başkanlık için adaylık açıklamasında bulundu. Uysal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması halinde genel başkanlığa kesinlikle aday olacağını söyledi. Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’nun vereceği karar, Uysal’ın adaylık planı açısından belirleyici olacak.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 17:51
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 17:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP’li Ümit Uysal, partisinin Serik İlçe Başkanlığı’nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Uysal, burada yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin CHP kurultayına ilişkin sorularını yanıtladı.
Mart 2027’de yapılması planlanan kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan Uysal, adaylık kararını Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumuna bağladı.
Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacak
Gazetecilerin, “Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacak mısınız?” sorusuna Uysal, “Kesinlikle adayım” yanıtını verdi.
Böylece Uysal, genel başkanlık adaylığı için şartını kamuoyuna açıklamış oldu. Uysal’ın açıklamasına göre adaylık süreci, Kılıçdaroğlu’nun Mart 2027’de yapılması öngörülen CHP kurultayındaki kararına göre şekillenecek.
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CHP’de kurultay öncesi Ümit Uysal’dan adaylık çıkışı
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP’nin Mart 2027’de yapılacak kurultayı öncesinde genel başkanlık için adaylık açıklamasında bulundu. Uysal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması halinde genel başkanlığa kesinlikle aday olacağını söyledi. Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’nun vereceği karar, Uysal’ın adaylık planı açısından belirleyici olacak.
CHP’li Ümit Uysal, partisinin Serik İlçe Başkanlığı’nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Uysal, burada yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin CHP kurultayına ilişkin sorularını yanıtladı.
Mart 2027’de yapılması planlanan kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan Uysal, adaylık kararını Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumuna bağladı.
Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacak
Gazetecilerin, “Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacak mısınız?” sorusuna Uysal, “Kesinlikle adayım” yanıtını verdi.
Böylece Uysal, genel başkanlık adaylığı için şartını kamuoyuna açıklamış oldu. Uysal’ın açıklamasına göre adaylık süreci, Kılıçdaroğlu’nun Mart 2027’de yapılması öngörülen CHP kurultayındaki kararına göre şekillenecek.
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