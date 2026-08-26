CHP’de 49 isim için disiplin süreci başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), daha önce parti bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan 49 üyenin Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesine karar verdi. Söz konusu isimlerin Yeni Parti propagandası yaptığı gerekçesiyle disiplin sürecine dahil edildiği aktarılırken, sürecin bundan sonraki aşamasında yapılacak savunmalar ve YDK’nin vereceği karar izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 18:32
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 18:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Aktarılan bilgilere göre CHP PM toplantısında, parti üyesi olmasına rağmen Yeni Parti propagandası yaptığı belirtilen 49 kişi hakkında disiplin işlemi başlatıldı. Listede önceki dönemlerde CHP’nin farklı kademelerinde görev üstlenen isimler de yer aldı.
YDK’ye sevk edilen üyelerin sözlü veya yazılı savunma yapacağı belirtildi. Disiplin süreci, savunmaların alınmasının ardından kurulun değerlendirmesiyle devam edecek.
Listede dikkat çeken isimler yer aldı
Gazeteci Barış Yarkadaş’ın aktardığı bilgilere göre kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilenler arasında Selin Sayek Böke, Ecevit Keleş, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin ve Ali Abbas Ertürk bulunuyor.
Paylaşılan 49 kişilik listede farklı dönemlerde parti içinde görev aldığı belirtilen başka isimler de yer aldı.
YDK’ye sevk edilen 49 isim
Yayımlanan listeye göre YDK’ye sevk edilen isimler şöyle:
Ali Abbas ErtürkAsiye ErgülAylin Nazlı AkaBahattin Bahadır ErdemBarış ÖvgünBedirhan Berk DoğruBerk KılıçBurcu MazıcıoğluCanan TaşerCansel ÇiftçiEcevit KeleşElif Leyla GümüşEmine Uçak ErdoğanGüldem AtabayHikmet Erbilginİlhan CihanerKerim RotaKübra GökdemirMahir YükselMelisa UğraşMeryem Gül Çiftçi BiniciNazan GüneysuOzan IşıkÖnder KurnazPolat ŞaroğluSelin Sayek BökeSercan ÇığgınSerkan ÖzcanSevgi KılıçSinem KırçiçekTolga SağTurgay ÖzcanUğurcan İrakUygar ParçalYalçın KaratepeZeliha Aksaz ŞahbazTuğçe Hilal ÖzkanYankı BağcıoğluBaran SeyhanEmre KartaloğluOzan VaralEmre YılmazPınar Uzun OkakınOya Ünlü KızılDeniz ÇakırRemzi KazmazOğuzhan CenanAysemin GülmezMesut KırşanlıDisiplin süreci savunmalarla devam edecek
YDK’ye sevk kararı, listedeki isimlerin partiden çıkarıldığı anlamına gelmiyor. İlgili kişilerin sözlü veya yazılı savunmalarının alınmasının ardından disiplin sürecinin kurul tarafından yürütülmesi bekleniyor.
YDK’nin dosyalar üzerindeki incelemesi ve savunmaların ardından vereceği kararlar, sürecin bir sonraki aşamasını oluşturacak.
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CHP’de 49 isim için disiplin süreci başlatıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), daha önce parti bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan 49 üyenin Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesine karar verdi. Söz konusu isimlerin Yeni Parti propagandası yaptığı gerekçesiyle disiplin sürecine dahil edildiği aktarılırken, sürecin bundan sonraki aşamasında yapılacak savunmalar ve YDK’nin vereceği karar izlenecek.
Aktarılan bilgilere göre CHP PM toplantısında, parti üyesi olmasına rağmen Yeni Parti propagandası yaptığı belirtilen 49 kişi hakkında disiplin işlemi başlatıldı. Listede önceki dönemlerde CHP’nin farklı kademelerinde görev üstlenen isimler de yer aldı.
YDK’ye sevk edilen üyelerin sözlü veya yazılı savunma yapacağı belirtildi. Disiplin süreci, savunmaların alınmasının ardından kurulun değerlendirmesiyle devam edecek.
Listede dikkat çeken isimler yer aldı
Gazeteci Barış Yarkadaş’ın aktardığı bilgilere göre kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilenler arasında Selin Sayek Böke, Ecevit Keleş, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin ve Ali Abbas Ertürk bulunuyor.
Paylaşılan 49 kişilik listede farklı dönemlerde parti içinde görev aldığı belirtilen başka isimler de yer aldı.
YDK’ye sevk edilen 49 isim
Yayımlanan listeye göre YDK’ye sevk edilen isimler şöyle:
Ali Abbas ErtürkAsiye ErgülAylin Nazlı AkaBahattin Bahadır ErdemBarış ÖvgünBedirhan Berk DoğruBerk KılıçBurcu MazıcıoğluCanan TaşerCansel ÇiftçiEcevit KeleşElif Leyla GümüşEmine Uçak ErdoğanGüldem AtabayHikmet Erbilginİlhan CihanerKerim RotaKübra GökdemirMahir YükselMelisa UğraşMeryem Gül Çiftçi BiniciNazan GüneysuOzan IşıkÖnder KurnazPolat ŞaroğluSelin Sayek BökeSercan ÇığgınSerkan ÖzcanSevgi KılıçSinem KırçiçekTolga SağTurgay ÖzcanUğurcan İrakUygar ParçalYalçın KaratepeZeliha Aksaz ŞahbazTuğçe Hilal ÖzkanYankı BağcıoğluBaran SeyhanEmre KartaloğluOzan VaralEmre YılmazPınar Uzun OkakınOya Ünlü KızılDeniz ÇakırRemzi KazmazOğuzhan CenanAysemin GülmezMesut KırşanlıDisiplin süreci savunmalarla devam edecek
YDK’ye sevk kararı, listedeki isimlerin partiden çıkarıldığı anlamına gelmiyor. İlgili kişilerin sözlü veya yazılı savunmalarının alınmasının ardından disiplin sürecinin kurul tarafından yürütülmesi bekleniyor.
YDK’nin dosyalar üzerindeki incelemesi ve savunmaların ardından vereceği kararlar, sürecin bir sonraki aşamasını oluşturacak.
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