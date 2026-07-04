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CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa etti

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu

Haber Giriş Tarihi: 04.07.2026 16:09
Haber Güncellenme Tarihi: 04.07.2026 16:10
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa etti

Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu "üzülerek" izlediğini ifade etti.

Beker, şunları kaydetti:

"Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim."

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