CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu
Haber Giriş Tarihi: 04.07.2026 16:09
Haber Güncellenme Tarihi: 04.07.2026 16:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu "üzülerek" izlediğini ifade etti.
Beker, şunları kaydetti:
"Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu
Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu "üzülerek" izlediğini ifade etti.
Beker, şunları kaydetti:
"Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim."
Çok Okunanlar