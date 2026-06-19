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Cemil Tugay'ın ayrılığı sonrası İzmir'de yeni istifalar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından belediye yönetiminde yeni ayrılıklar yaşandı. CHP Genel Merkezi'nin İzmir İl Yönetimi'ni görevden almasıyla başlayan süreçte, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da partilerinden istifa etti.

Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 00:07
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 00:09
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cemil Tugay'ın ayrılığı sonrası İzmir'de yeni istifalar

Cemil Tugay'ın CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da partisinden istifa ettiğini açıkladı. Böylece belediye yönetiminin üst kademelerinde dikkat çeken bir ayrılık süreci yaşandı.

Meclis üyeleri arasında da istifalar var

Cumhuriyet gazetesinin ulaştığı bilgilere göre CHP'li meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da istifa eden isimler arasında yer aldı. Söz konusu istifalarla birlikte belediye meclisindeki siyasi dengelerin nasıl etkileneceği yakından takip ediliyor.

Süreç il yönetiminin görevden alınmasıyla başladı

İzmir'de yaşanan gelişmeler, CHP Genel Merkezi'nin İzmir İl Yönetimi'ni görevden almasının ardından gündeme geldi. Ardı ardına gelen istifalar, kent siyasetinde yeni değerlendirmelere neden olurken ilgili taraflardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

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