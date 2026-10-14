Cemil Tugay'dan belediye kadrosuna ilişkin açıklama
Cemil Tugay'dan belediye kadrosuna ilişkin açıklama
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçtikten sonra belediye yönetimindeki olası kadro değişiklikleri gündeme geldi. Yeni Asır'a verdiği aktarılan röportajda Tugay, mevcut çalışma arkadaşlarından genel olarak memnun olduğunu ve şu anda görevden almayı planladığı kimse bulunmadığını belirtti. Belediye bürokrasisindeki olası değişikliklerin siyasi tercihler yerine liyakat ve çalışma performansına göre yapılacağını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 14.10.2026 08:28
Haber Güncellenme Tarihi: 14.10.2026 08:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tugay, belediye yönetiminde görev yapan kişilerin siyasi kimliklerinden bağımsız olarak kamu hizmeti yürüttüğünü söyledi. Görevini liyakatle ve çalışkanlıkla yerine getiren personelin korunması gerektiğini belirterek belediye yönetiminde siyasetin belirleyici olmaması gerektiğini vurguladı.
Mevcut kadrodan genel olarak memnun olduğunu dile getiren Tugay, "Şu an aklımda görevden alacağım veya yerine birini getireceğim tek bir kişi bile yok" dedi. İlerleyen süreçte performansa bağlı görev değişiklikleri yaşanabileceğini ancak bunların siyasi kararlar olmayacağını kaydetti.
Kadro değişikliklerinde performans esas alınacak
Tugay, çalışma arkadaşlarından en yüksek performansla görevlerini yerine getirmelerini beklediğini ifade etti. Belediye yönetiminde liyakat ve hizmet anlayışını esas aldığını belirterek bu yaklaşım doğrultusunda çalışanlarla herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi.
Kadro değişiklikleri konusunda kendisine siyasi bir telkinde bulunulmadığını da aktaran Tugay, görevini başarılı biçimde sürdüren personelin siyasi gerekçelerle değiştirilmesine izin vermeyeceğini dile getirdi.
Belediye meclisindeki tartışmalara yanıt
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin çalışmalarının engellenebileceği yönündeki söylemlere de değinen Tugay, kentteki 30 ilçeye eşit ve adil hizmet sunmayı sürdüreceğini belirtti.
Bazı ilçe belediye başkanlarının meclisin çalıştırılmayacağı yönünde ifadeler kullandığını duyduğunu söyleyen Tugay, bu iddiaların doğru olmamasını umduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin aksamasının yalnızca belediye yönetimini değil, hizmet verilen bütün ilçeleri etkileyeceğini kaydetti.
Tugay'dan uzlaşma mesajı
Belediye meclisinde bir süre tartışmalar yaşanabileceğini belirten Tugay, zaman içerisinde çalışma düzeninin oluşacağını düşündüğünü söyledi. İlçe belediye başkanlarıyla siyasi ayrışma yaşamak istemediğini ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışını sürdüreceğini aktardı.
Tugay, belediye hizmetlerinin engellenmesi ihtimaline ilişkin ise "Birisi hizmet etmemizi engellemeye kalkarsa gerekli cevabı her ortamda veririm" ifadelerini kullandı.
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Cemil Tugay'dan belediye kadrosuna ilişkin açıklama
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçtikten sonra belediye yönetimindeki olası kadro değişiklikleri gündeme geldi. Yeni Asır'a verdiği aktarılan röportajda Tugay, mevcut çalışma arkadaşlarından genel olarak memnun olduğunu ve şu anda görevden almayı planladığı kimse bulunmadığını belirtti. Belediye bürokrasisindeki olası değişikliklerin siyasi tercihler yerine liyakat ve çalışma performansına göre yapılacağını ifade etti.
Tugay, belediye yönetiminde görev yapan kişilerin siyasi kimliklerinden bağımsız olarak kamu hizmeti yürüttüğünü söyledi. Görevini liyakatle ve çalışkanlıkla yerine getiren personelin korunması gerektiğini belirterek belediye yönetiminde siyasetin belirleyici olmaması gerektiğini vurguladı.
Mevcut kadrodan genel olarak memnun olduğunu dile getiren Tugay, "Şu an aklımda görevden alacağım veya yerine birini getireceğim tek bir kişi bile yok" dedi. İlerleyen süreçte performansa bağlı görev değişiklikleri yaşanabileceğini ancak bunların siyasi kararlar olmayacağını kaydetti.
Kadro değişikliklerinde performans esas alınacak
Tugay, çalışma arkadaşlarından en yüksek performansla görevlerini yerine getirmelerini beklediğini ifade etti. Belediye yönetiminde liyakat ve hizmet anlayışını esas aldığını belirterek bu yaklaşım doğrultusunda çalışanlarla herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi.
Kadro değişiklikleri konusunda kendisine siyasi bir telkinde bulunulmadığını da aktaran Tugay, görevini başarılı biçimde sürdüren personelin siyasi gerekçelerle değiştirilmesine izin vermeyeceğini dile getirdi.
Belediye meclisindeki tartışmalara yanıt
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin çalışmalarının engellenebileceği yönündeki söylemlere de değinen Tugay, kentteki 30 ilçeye eşit ve adil hizmet sunmayı sürdüreceğini belirtti.
Bazı ilçe belediye başkanlarının meclisin çalıştırılmayacağı yönünde ifadeler kullandığını duyduğunu söyleyen Tugay, bu iddiaların doğru olmamasını umduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin aksamasının yalnızca belediye yönetimini değil, hizmet verilen bütün ilçeleri etkileyeceğini kaydetti.
Tugay'dan uzlaşma mesajı
Belediye meclisinde bir süre tartışmalar yaşanabileceğini belirten Tugay, zaman içerisinde çalışma düzeninin oluşacağını düşündüğünü söyledi. İlçe belediye başkanlarıyla siyasi ayrışma yaşamak istemediğini ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışını sürdüreceğini aktardı.
Tugay, belediye hizmetlerinin engellenmesi ihtimaline ilişkin ise "Birisi hizmet etmemizi engellemeye kalkarsa gerekli cevabı her ortamda veririm" ifadelerini kullandı.
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