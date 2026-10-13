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Bahçeli ile Kılıçdaroğlu TBMM'de bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldiği bildirildi. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleştiği aktarılan görüşmenin gündeminde Terörsüz Türkiye sürecinin bulunduğu belirtildi.

Haber Giriş Tarihi: 13.10.2026 15:03
Haber Güncellenme Tarihi: 13.10.2026 15:05
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahçeli ile Kılıçdaroğlu TBMM'de bir araya geldi

Paylaşılan bilgilere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'deki makamında görüştü. Görüşmenin ne kadar sürdüğüne ve toplantıya başka isimlerin katılıp katılmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Gündemde Terörsüz Türkiye süreci vardı

Görüşmenin öne çıkan gündem maddesinin Terörsüz Türkiye süreci olduğu aktarıldı. Sürecin hangi başlıklarının ele alındığına ve tarafların görüşmede dile getirdiği değerlendirmelere ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

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