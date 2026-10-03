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CSO, kuruluşunun 200. yılına özel konserle yeni sezonu açtı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), kuruluşunun 200. yılına özel konserle 2026-2027 sanat sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 09:00
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 09:01
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
CSO, kuruluşunun 200. yılına özel konserle yeni sezonu açtı

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, orkestrayı şef Cemi'i Can Deliorman yönetti.

Özbek piyanist Behzod Abduraimov'un solistliğinde Sergey Rahmaninov'un senfonik tınıları barındıran "3 No'lu Piyano Konçertosu" müzikseverlerle buluşt

Konçertonun ardından orkestra, Nikolay Rimski-Korsakov'un "İspanyol Kapriçyosu"nu ve Manuel de Falla'nın "Üç Köşeli Şapka Bale Süiti"ni dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

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