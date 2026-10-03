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CSO, kuruluşunun 200. yılına özel konserle yeni sezonu açtı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), kuruluşunun 200. yılına özel konserle 2026-2027 sanat sezonunun açılışını gerçekleştirdi.
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, orkestrayı şef Cemi'i Can Deliorman yönetti.
Özbek piyanist Behzod Abduraimov'un solistliğinde Sergey Rahmaninov'un senfonik tınıları barındıran "3 No'lu Piyano Konçertosu" müzikseverlerle buluşt
Konçertonun ardından orkestra, Nikolay Rimski-Korsakov'un "İspanyol Kapriçyosu"nu ve Manuel de Falla'nın "Üç Köşeli Şapka Bale Süiti"ni dinleyicilerin beğenisine sundu.
Konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
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