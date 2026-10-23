Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 12:57
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 12:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında grizu patlaması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ocaktan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Maden ocağında mahsur kalan 1 işçinin ise çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı madencilerin hastanede tedavisi sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
"Süreci yakından takip ediyoruz"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasında süreci yakından takip ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti;
Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve tahlisiye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağında gerekli kontroller titizlikle yürütülürken süreci yakından takip ediyoruz.
Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenâb-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.
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Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında grizu patlaması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ocaktan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Maden ocağında mahsur kalan 1 işçinin ise çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı madencilerin hastanede tedavisi sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
"Süreci yakından takip ediyoruz"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasında süreci yakından takip ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti;
Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve tahlisiye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağında gerekli kontroller titizlikle yürütülürken süreci yakından takip ediyoruz.
Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenâb-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.
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